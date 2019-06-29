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Правительство Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
Сегодня, в 4:16
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Finance.kz
Сегодня, в 4:03
Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов
Представлена обновленная трансферная стоимость казахстанских игроков с известного футбольного портала "TransferMarkt"
Finance.kz
Сегодня, в 4:00
Bloomberg: банки запланировали крупнейшие сокращения с 2015 года
В 2019 году банки по всему миру объявили о планах сократить около 77 тысяч рабочих мест.
Национальный банк РК
Сегодня, в 3:30
Курс валют на 30 декабря: курс доллара - 380.44, курс евро - 423.66, российский рубль - 6.14
Курс валют на сегодня, на 30 декабря 2019 года в Казахстане: курс доллара - 380.44, курс евро - 423.66, российский рубль - 6.14
Национальный банк РК
В прошлую пятницу, в 5:59
Курс валют на 27 декабря: курс доллара - 378.79, курс евро - 420, российский рубль - 6.13
Курс валют на сегодня, на 27 декабря 2019 года в Казахстане: курс доллара - 378.79, курс евро - 420, российский рубль - 6.13
Finance.kz
В прошлую пятницу, в 5:45
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Команда Finance.kz выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета компании Bek Air в Алматы.
Finance.kz
В прошлый четверг, в 9:34
«ЕвроХим» инвестирует $1 млрд в строительство завода минеральных удобрений в Жамбылской области
Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область в рамках обеспечения реализации программы индустриально-инновационного развития
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