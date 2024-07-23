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23.07.2024

Казпочта интегрирует операции с цифровыми активами и расширяет финансовые услуги

Казпочта интегрирует операции с цифровыми активами и расширяет финансовые услуги

Казпочта, национальный оператор почтовой сети Казахстана, сделала значительный шаг в сфере цифровых финансов, разрешив фиатные транзакции с цифровыми активами.

Данная инициатива была объявлена комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) 22 июля.

Интеграция с цифровыми активами. Казпочта теперь действует как фиатный канал, позволяя клиентам вносить и снимать средства для транзакций с цифровыми активами. Ожидается, что текущий шаг увеличит объемы торговли для поставщиков услуг цифровых активов в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Клиенты смогут использовать финансовые продукты и инфраструктуру Казпочты для внесения фиатных средств на криптобиржи и вывода средств с этих бирж на свои карты Казпочты без посещения физических отделений.

Нормативно-правовая база. МФЦА в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана и Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка уточнил Правила взаимодействия для облегчения интеграции. Текущие поправки предоставляют больше возможностей для фиатных каналов, стимулируя конкуренцию и принося пользу всей отрасли.

Влияние на рынок. Рынок цифровых активов в Казахстане быстро растет: объем торговли лицензированных поставщиков услуг цифровых активов в МФЦА в этом году превысил 543 миллиона долларов США. Данное событие указывало на значительный интерес и активность к цифровым активам внутри страны.

Более широкие инициативы. Текущее намерение является частью более масштабных усилий по позиционированию Казахстана как ведущего центра цифровых финансов и инноваций. Используя обширную сеть и возможности Казпочты, МФЦА стремится обеспечить надежную поддержку рынку цифровых активов, создавая среду, способствующую росту и развитию.

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КазахстанМФЦА
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