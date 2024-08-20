  1. Главная
  2. Новости
20.08.2024

Казахстан экспортирует молочные продукты в Южную Корею и конину в Японию

Казахстан экспортирует молочные продукты в Южную Корею и конину в Японию

Казахстан в последние годы диверсифицировал свой экспортный портфель, отправляя разнообразные продукты на международные рынки

Среди заметных экспортных товаров — молочные продукты в Южную Корею и конина в Японию, что отразило сильные стороны сельского хозяйства Казахстана и его растущее присутствие на мировых рынках продовольствия.

Экспорт молочных продуктов в Южную Корею. Казахстан начал экспортировать молочные продукты, такие как молоко и сыр, в Южную Корею. Расширение на южнокорейский рынок является частью более широкой стратегии по извлечению выгоды из сельскохозяйственного потенциала Казахстана и диверсификации его экспорта за пределы сырья. Высокое качество и конкурентоспособные цены на казахские молочные продукты делают их привлекательными в Южной Корее, где существует спрос на импортные молочные продукты из-за ограниченных внутренних производственных мощностей.

Экспорт конины в Японию. Конина — один из уникальных экспортных товаров Казахстана, особенно в Японию, где она считается деликатесом. Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей конины, и его экспорт был хорошо принят в Японии из-за высокого качества мяса. Экспорт конины важен, поскольку он дает способность Казахстану проникать на нишевые рынки и удовлетворять особые потребительские предпочтения в разных частях мира.

Другие ключевые экспортные товары

Экспортный портфель Казахстана разнообразен и выходит далеко за рамки молочных продуктов и конины. Нефть и газ: Казахстан является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и природного газа, в первую очередь в страны Европы и Азии. Энергетический сектор остается основой экономики Казахстана, а основные трубопроводы связывают страну с ключевыми рынками, такими как Китай и Россия.

Металлы и минералы: Страна богата природными ресурсами, экспортируя значительные объемы урана, меди, цинка и золота. Казахстан является крупным поставщиком урана, используемого на атомных электростанциях по всему миру, с ключевыми экспортными рынками, включая Китай, США и Европу.

Зерновые: Будучи одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, Казахстан экспортирует значительные объемы зерна, особенно в соседние страны, такие как Узбекистан, Афганистан и Китай. Высококачественная пшеница страны ценится за содержание глютена, что делает ее основным продуктом во многих странах.

Химикаты и удобрения: Казахстан также экспортирует различные химикаты, включая удобрения, которые важны для сельскохозяйственной промышленности в таких странах, как Индия и Китай.

Текстиль и одежда: Текстильная промышленность Казахстана растет, увеличивается экспорт хлопка, шерсти и одежды, особенно на европейские рынки.

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости