Казахстан экспортирует молочные продукты в Южную Корею и конину в Японию

Среди заметных экспортных товаров — молочные продукты в Южную Корею и конина в Японию, что отразило сильные стороны сельского хозяйства Казахстана и его растущее присутствие на мировых рынках продовольствия.

Экспорт молочных продуктов в Южную Корею. Казахстан начал экспортировать молочные продукты, такие как молоко и сыр, в Южную Корею. Расширение на южнокорейский рынок является частью более широкой стратегии по извлечению выгоды из сельскохозяйственного потенциала Казахстана и диверсификации его экспорта за пределы сырья. Высокое качество и конкурентоспособные цены на казахские молочные продукты делают их привлекательными в Южной Корее, где существует спрос на импортные молочные продукты из-за ограниченных внутренних производственных мощностей.

Экспорт конины в Японию. Конина — один из уникальных экспортных товаров Казахстана, особенно в Японию, где она считается деликатесом. Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей конины, и его экспорт был хорошо принят в Японии из-за высокого качества мяса. Экспорт конины важен, поскольку он дает способность Казахстану проникать на нишевые рынки и удовлетворять особые потребительские предпочтения в разных частях мира.

Другие ключевые экспортные товары

Экспортный портфель Казахстана разнообразен и выходит далеко за рамки молочных продуктов и конины. Нефть и газ: Казахстан является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и природного газа, в первую очередь в страны Европы и Азии. Энергетический сектор остается основой экономики Казахстана, а основные трубопроводы связывают страну с ключевыми рынками, такими как Китай и Россия.

Металлы и минералы: Страна богата природными ресурсами, экспортируя значительные объемы урана, меди, цинка и золота. Казахстан является крупным поставщиком урана, используемого на атомных электростанциях по всему миру, с ключевыми экспортными рынками, включая Китай, США и Европу.

Зерновые: Будучи одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, Казахстан экспортирует значительные объемы зерна, особенно в соседние страны, такие как Узбекистан, Афганистан и Китай. Высококачественная пшеница страны ценится за содержание глютена, что делает ее основным продуктом во многих странах.

Химикаты и удобрения: Казахстан также экспортирует различные химикаты, включая удобрения, которые важны для сельскохозяйственной промышленности в таких странах, как Индия и Китай.

Текстиль и одежда: Текстильная промышленность Казахстана растет, увеличивается экспорт хлопка, шерсти и одежды, особенно на европейские рынки.