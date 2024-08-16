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В прошлую пятницу, в 13:38

Президент Токаев провел совещание с членами правительства по экономической ситуации страны

Президент Токаев провел совещание с членами правительства по экономической ситуации страны

Президент созвал в президентской резиденции Акорда важное совещание, чтобы обсудить социально-экономическое развитие страны и прогнозы правительства на среднесрочную перспективу

На совещании присутствовали ключевые должностные лица, включая премьер-министра Олжаса Бектенова, главу Администрации президента Айбека Дадебаева, председателей Национального банка и Высшей счетной палаты и других.

В ходе совещания президенту Токаеву были представлены подробные отчеты о социально-экономических показателях страны за первые семь месяцев года. Обсуждались такие ключевые показатели, как рост ВВП, инфляция, уровень занятости и промышленное производство. Экономика Казахстана продемонстрировала устойчивость, при этом рост ВВП оценивается примерно в 4,5% в первой половине 2024 года. Данный рост был обусловлен высокими показателями в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Однако президент также подчеркнул необходимость решения проблемы инфляции, которая к июлю выросла до 8,6%, в первую очередь из-за глобального экономического давления и роста цен на топливо.

Исполнение республиканского бюджета за первые семь месяцев стало еще одной центральной темой обсуждения. Правительство сообщило, что доходы бюджета превзошли ожидания, в основном за счет более высоких, чем ожидалось, налоговых сборов и высоких показателей экспорта. Однако сохраняются проблемы в эффективном управлении расходами для обеспечения фискальной дисциплины. Дефицит бюджета тщательно отслеживался, и прогнозы указывают на то, что к концу года его можно будет удержать в целевом диапазоне.

Заглядывая вперед, на встрече также обсуждались макроэкономические параметры республиканского бюджета на 2025–2027 годы. Правительство изложило свою фискальную стратегию, которая направлена ​​на обеспечение баланса между экономическим ростом и социальным благосостоянием. Приоритеты включают увеличение инвестиций в инфраструктуру, образование и здравоохранение, а также обеспечение устойчивости государственных финансов. В предлагаемом бюджете ожидается устойчивый рост ВВП примерно на 4-5% в год, а инфляция, как ожидается, будет снижена примерно до 5-6% к 2027 году.

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АкордаПрезидент РККазахстан
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