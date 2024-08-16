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В прошлую пятницу, в 12:08

Казахстан и Узбекистан подготовили программу стратегического партнерства до 2034 года

Казахстан и Узбекистан подготовили программу стратегического партнерства до 2034 года

Казахстан и Узбекистан недавно предприняли значительные шаги по углублению своих двусторонних отношений

Текущая амбициозная инициатива отразила растущую важность сотрудничества между двумя странами Центральной Азии в различных секторах, включая торговлю, энергетику, культуру и безопасность.

Во время недавних встреч на высоком уровне обе страны подчеркнули свою приверженность долгосрочному сотрудничеству, направленному на укрепление экономических связей, повышение региональной стабильности и содействие культурному обмену. Программа партнерства определяет ключевые области, в которых Казахстан и Узбекистан будут работать вместе для содействия взаимному росту и развитию. К ним относятся крупномасштабные инфраструктурные проекты, совместные предприятия в энергетическом секторе и скоординированные усилия по решению проблем региональной безопасности. Ожидается, что стратегическое партнерство внесет значительный вклад в более широкую региональную интеграцию в Центральной Азии, усилив роли обеих стран как ключевых игроков в регионе.

Тем временем, Астана (ранее известная как Нур-Султан), столица Казахстана, готовится принять гостей со всего мира в преддверии V Всемирных игр кочевников. Данное мероприятие, которое должно состояться в 2024 году, является празднованием традиционных видов спорта и культурного наследия кочевых народов со всего мира. Всемирные игры кочевников стали популярнее с момента их основания, и ожидается, что в этом году мероприятие привлечет большое количество участников и зрителей.

Астана готовит обширные объекты и культурные программы, чтобы обеспечить незабываемые впечатления для всех посетителей. Город продемонстрирует множество традиционных игр, включая стрельбу из лука верхом, борьбу и кокпар. Кроме того, будут организованы выставки и выступления, подчеркивающие богатые культурные традиции кочевых народов, что сделает его не просто спортивным событием, но и ярким культурным фестивалем.

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КазахстанУзбекистан
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