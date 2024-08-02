  1. Главная
  2. Новости
02.08.2024

Международная Выставка Электроники и Бытовой Техники в Алматы

Международная Выставка Электроники и Бытовой Техники в Алматы

С 30 июля по 1 августа 2024 года в Алматы прошла выставка HomeTech & Electra 2024, организованная компанией World Silk Way

На выставке было представлено более 100 заводов из Центральной Азии, Китая, Южной Кореи и Турции. Мероприятие собрало более 10,000 предпринимателей и представителей торговых сетей, предоставляя уникальные возможности для сетевого взаимодействия и заключения B2B-контрактов​​.

Ключевые Моменты Выставки

На выставке были представлены электроприборы более чем от 30 заводов из китайских провинций Гуандун и Синьцзян. Также участвовали предприниматели и представители торговых сетей из Казахстана и Центральной Азии.

В рамках выставки прошел форум под названием "Перспективы развития рынка электроники в Центральной Азии", B2B-сессии, ярмарки, семинары и презентации ведущих производителей. На мероприятии также состоялась церемония награждения.

Государственная Поддержка. Руководитель департамента предпринимательства и инвестиций Алматы, Алишер Сатыбалдиев, подчеркнул значимость индустрии бытовой техники для экономики города и выразил готовность поддерживать инвесторов и способствовать всестороннему сотрудничеству. Меры государственной поддержки предоставляются в индустриальной зоне Алматы и специальной экономической зоне Алатау​​.

Инновации и Совместные Предприятия. Генеральный директор World Silk Way, Асия Бурлыбаева, выразила уверенность в том, что выставка способствует созданию новых совместных предприятий и стратегических партнерств среди участников, а также привлечет внимание к Казахстану как перспективному рынку для инвестиций и инновационного развития.

Возможности для Бизнеса

 Заключение Прямых Контрактов. Выставка предоставила уникальную платформу для заключения прямых контрактов с производителями, что позволило сократить издержки на посредников и обеспечить выгодные условия для приобретения товаров.

Расширение Бизнес-Возможностей. Участники смогли наладить деловые связи с международными производителями и поставщиками, что способствовало расширению бизнес-возможностей и увеличению объемов продаж.

Поделиться
КазахстанИндивидуальные предприниматели (ИП)
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости