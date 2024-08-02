Международная Выставка Электроники и Бытовой Техники в Алматы

На выставке было представлено более 100 заводов из Центральной Азии, Китая, Южной Кореи и Турции. Мероприятие собрало более 10,000 предпринимателей и представителей торговых сетей, предоставляя уникальные возможности для сетевого взаимодействия и заключения B2B-контрактов​​.

Ключевые Моменты Выставки

На выставке были представлены электроприборы более чем от 30 заводов из китайских провинций Гуандун и Синьцзян. Также участвовали предприниматели и представители торговых сетей из Казахстана и Центральной Азии.

В рамках выставки прошел форум под названием "Перспективы развития рынка электроники в Центральной Азии", B2B-сессии, ярмарки, семинары и презентации ведущих производителей. На мероприятии также состоялась церемония награждения.

Государственная Поддержка. Руководитель департамента предпринимательства и инвестиций Алматы, Алишер Сатыбалдиев, подчеркнул значимость индустрии бытовой техники для экономики города и выразил готовность поддерживать инвесторов и способствовать всестороннему сотрудничеству. Меры государственной поддержки предоставляются в индустриальной зоне Алматы и специальной экономической зоне Алатау​​.

Инновации и Совместные Предприятия. Генеральный директор World Silk Way, Асия Бурлыбаева, выразила уверенность в том, что выставка способствует созданию новых совместных предприятий и стратегических партнерств среди участников, а также привлечет внимание к Казахстану как перспективному рынку для инвестиций и инновационного развития.

Возможности для Бизнеса

Заключение Прямых Контрактов. Выставка предоставила уникальную платформу для заключения прямых контрактов с производителями, что позволило сократить издержки на посредников и обеспечить выгодные условия для приобретения товаров.

Расширение Бизнес-Возможностей. Участники смогли наладить деловые связи с международными производителями и поставщиками, что способствовало расширению бизнес-возможностей и увеличению объемов продаж.