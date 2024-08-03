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03.08.2024

Казахстан и Конго Укрепляют Торгово-Экономическое Сотрудничество

Казахстан и Конго Укрепляют Торгово-Экономическое Сотрудничество

В июне 2024 года Казахстан и Конго подтвердили свою приверженность развитию торгово-экономических связей, а вчера президенты двух стран уже встретились в столице Казахстана

Данное событие началось еще во время встречи президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и представителя президента Конго Франсуазы Жоли. Обсуждение состоялось на фоне 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. На встрече Токаев подчеркнул важность укрепления взаимовыгодных отношений, а Жоли выразила благодарность за теплый прием и передала пожелания от президента Конго Дениса Сассу-Нгессо. Они также обсудили визит президента Нгессо в Казахстан, что уже состоялся вчера, 2 августа, и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Основные Направления Сотрудничества

Торгово-Экономическое Сотрудничество

Обе страны стремятся усилить экономическое сотрудничество, открывая новые возможности для инвесторов в различных секторах. Казахстан и Конго планируют расширить свои торговые сети, что позволит улучшить экономическое взаимодействие и укрепить позиции на международном рынке.

Казахстан рассматривает возможность увеличения экспорта своих товаров и услуг в Конго, что включает продукты сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, а также технологии и услуги в сфере информационных технологий.

В свою очередь, Конго может предложить Казахстану доступ к своим богатым природным ресурсам, включая нефть, газ и минералы, что может способствовать дальнейшему развитию энергетического сектора Казахстана.

Инфраструктурные Проекты

Казахстан и Конго обсуждают возможность совместной реализации инфраструктурных проектов, что включает строительство дорог, мостов, железнодорожных линий и других объектов инфраструктуры, и создаст дополнительные инвестиционные возможности, а также улучшит транспортное сообщение между странами.

Развитие инфраструктуры также будет способствовать улучшению логистических цепочек и торговых маршрутов, что повысит эффективность транспортировки товаров и снизит затраты на логистику.

Инвестиционные Вложения

Совместные проекты по развитию инфраструктуры создадут дополнительные возможности для инвесторов из обеих стран. Казахстан и Конго могут предоставить льготные условия для иностранных инвесторов, включая налоговые льготы и упрощение административных процедур.

Правительства обеих стран выразили готовность поддерживать инвестиционные проекты, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения капитала.

Технологическое Сотрудничество

Казахстан и Конго планируют развивать сотрудничество в области технологий и инноваций, а именно обмен опытом и знаниями в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой экономики.

Обе страны могут создать совместные научно-исследовательские центры и лаборатории, позволяя ускорить внедрение новых технологий и повысить конкурентоспособность на международном рынке.

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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