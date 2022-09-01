Токаев выступит с посланием о социально-экономическом развитии Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг выступит с очередным посланием народу республики. Как сообщила ранее пресс-служба главы государства, основная часть выступления будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

На данный момент уже известно, что прямая трансляция послания начнется в 11:00 по местному времени (08:00 мск). Ее будут вести республиканские телеканалы и сайты информационных агентств. Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы президента в социальных сетях.

В начале сентября президент традиционно обращается к жителям страны на совместном заседании обеих палат парламента, когда открывается очередная сессия законодательного органа. В 2021 году послание Токаева, длившееся чуть более часа, прошло под лозунгом "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны".

Накануне государственный советник Казахстана Ерлан Карин подвел промежуточные итоги реализации прошлогоднего обращения главы государства. По его словам, вся практическая работа проводится в рамках специального общенационального плана, который состоит из 103 пунктов. Большинство из них, как отметил Карин, уже реализованы, а исполнение оставшихся находится на контроле администрации президента.

При этом госсоветник подчеркнул, что все инициативы, выдвигаемые лидером страны, последовательно воплощаются на практике и прямо влияют на улучшение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны. Таким образом, реализованные инициативы формируют базу для дальнейших реформ, заключил он.

Концепция нового Казахстана

В нынешнем году - 16 марта - президент республики уже выступал с посланием народу под названием "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". Первая часть выступления Токаева, которое в общей сложности заняло более часа, была посвящена беспорядкам, потрясшим страну в январе. Тогда, в начале года, лидер страны заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Однако лейтмотивом речи главы государства стал окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Для достижения этой цели Токаев предложил, в частности, новый порядок формирования представительных органов, перераспределение властных полномочий на разных уровнях, антикоррупционную систему и изменения в административно-территориальном делении республики.

Для реализации этих инициатив был разработан законопроект по внесению изменений и дополнений в конституцию, а 29 апреля Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум для утверждения конституционных поправок. Плебисцит был организован в достаточно короткие сроки, и уже 5 июня голосование состоялось, поправки в основной закон тогда поддержали более 77% граждан.

Так, в соответствии с изменениями, сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева.

Поправки в конституцию подразумевают принятие ряда вытекающих из них профильных законов - этим предстоит заняться парламентариям в ходе очередной сессии законодательного органа. При этом некоторые эксперты не исключают, что в ходе послания Токаев может объявить о проведении до конца текущего года досрочных выборов в Мажилис - нижнюю палату парламента. Предыдущие выборы состоялись в январе 2021 года. Победу на них одержала правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), которая в начале марта нынешнего года была переименована в "Аманат" ("Завет предков"). Всего в парламент тогда прошли три партии, еще две не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

Фото: akorda.kz