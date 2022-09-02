Токаев предложил отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда Казахстана на счета детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе послания народу страны выступил с инициативой перечислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда республики на накопительные счета детей до их совершеннолетия.

"Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия", - сказал глава государства.

Позже пресс-секретарь президента Руслан Желдибай пояснил, что накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. "По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум $3 тыс.", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фото: akorda.kz