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02.09.2022

Токаев предложил отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда Казахстана на счета детей

Токаев предложил отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда Казахстана на счета детей

Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе послания народу страны выступил с инициативой перечислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда республики на накопительные счета детей до их совершеннолетия.

"Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия", - сказал глава государства.

Позже пресс-секретарь президента Руслан Желдибай пояснил, что накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. "По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум $3 тыс.", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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