В Казахстане запустили телепередачу "Президент" о деятельности главы государства

Еженедельная программа "Президент", посвященная деятельности лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, впервые выйдет на телеэкраны в воскресенье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Сегодня в 20:30 (17:30 мск) на канале "Хабар-24" впервые выйдет в эфир специальная программа "Президент", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, программа в еженедельном режиме будет представлять вниманию зрителей интересную информацию о деятельности лидера страны, аналитику и эксклюзивные материалы.

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС