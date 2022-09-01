Токаев предложил провести досрочные президентские и парламентские выборы в Казахстане

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года, а парламентские - в первой половине 2023 года. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", - сказал он. Глава государства также предложил организовать внеочередные выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине будущего года.

Кроме того, Токаев считает необходимым сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. Глава республики отметил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов. "Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", - пояснил он.

Фото: akorda.kz