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01.09.2022

Госфонд "Самрук-Казына" трансформируют в инвестора с мажоритарным пакетом

Госфонд "Самрук-Казына" трансформируют в инвестора с мажоритарным пакетом

Остальные его активы приватизируют.

Власти Казахстана трансформируют Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в инвестора с мажоритарным пакетом, остальные его активы будут приватизированы. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

"Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "народное IPO", - сказал он.

По словам Токаева, в качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. "Такие проекты будут определяться президентом", - отметил глава государства.

Единственным акционером Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" является правительство Казахстана. Фонд основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру, задача которой заключается в повышении национального благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики. В число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик Air Astana, национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", компании "Казатомпром" и "Казахстанские железные дороги". 

Фото: sk.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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