  1. Главная
  2. Новости
24.08.2024

Казахстанские банки обязаны блокировать удаленное обслуживание клиентов в случае нарушения безопасности

Казахстанские банки обязаны блокировать удаленное обслуживание клиентов в случае нарушения безопасности

Казахстан принял строгие меры по повышению безопасности банковского сектора, особенно в отношении услуг дистанционного банкинга

Теперь банки страны обязаны блокировать доступ клиентов к услугам онлайн- и мобильного банкинга, если есть подозрения или доказательства нарушения безопасности. Данная директива направлена ​​на защиту клиентов от потенциального мошенничества и несанкционированного доступа к их счетам.

Основные детали Регламента

Немедленная блокировка удаленных услуг. Если банк обнаруживает подозрительную активность или потенциальные угрозы безопасности, он должен немедленно приостановить доступ клиента к услугам дистанционного банкинга. Доступ включает в себя онлайн-банкинг, приложения мобильного банкинга и другие цифровые платформы. Блокировка направлена ​​на предотвращение несанкционированных транзакций, которые могут привести к финансовым потерям для клиента.

Критерии блокировки. Ожидается, что банки будут отслеживать различные признаки нарушений безопасности, такие как необычные попытки входа в систему, транзакции с незнакомых устройств или мест или любые другие аномалии, которые предполагают потенциальный риск. После обнаружения такой активности банк должен действовать быстро, чтобы защитить счет клиента.

Восстановление услуг. После блокировки доступа банк должен связаться с клиентом для проверки его личности и решения проблемы. Услуги могут быть восстановлены только после того, как банк будет уверен, что счет защищен и что клиент принял необходимые меры предосторожности, такие как смена паролей или обновление настроек безопасности.

Улучшенная защита клиентов. Данная мера является частью более широкой стратегии Казахстана по укреплению кибербезопасности в финансовом секторе. С ростом зависимости от цифрового банкинга риск киберугроз вырос, что вызвало необходимость в более надежных протоколах безопасности. Обеспечивая соблюдение названных правил, Казахстан стремится защитить потребителей от мошенничества и сохранить целостность своей банковской системы.

Влияние на банковские операции. Для банков это положение требует внедрения современных систем мониторинга безопасности, способных обнаруживать потенциальные угрозы в режиме реального времени. Хотя это может потребовать значительных инвестиций в технологии и обучение персонала.

Поделиться
Безопасность и мошенничествоКредитыКазахстан
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости