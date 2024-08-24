Казахстанские банки обязаны блокировать удаленное обслуживание клиентов в случае нарушения безопасности

Теперь банки страны обязаны блокировать доступ клиентов к услугам онлайн- и мобильного банкинга, если есть подозрения или доказательства нарушения безопасности. Данная директива направлена ​​на защиту клиентов от потенциального мошенничества и несанкционированного доступа к их счетам.

Основные детали Регламента

Немедленная блокировка удаленных услуг. Если банк обнаруживает подозрительную активность или потенциальные угрозы безопасности, он должен немедленно приостановить доступ клиента к услугам дистанционного банкинга. Доступ включает в себя онлайн-банкинг, приложения мобильного банкинга и другие цифровые платформы. Блокировка направлена ​​на предотвращение несанкционированных транзакций, которые могут привести к финансовым потерям для клиента.

Критерии блокировки. Ожидается, что банки будут отслеживать различные признаки нарушений безопасности, такие как необычные попытки входа в систему, транзакции с незнакомых устройств или мест или любые другие аномалии, которые предполагают потенциальный риск. После обнаружения такой активности банк должен действовать быстро, чтобы защитить счет клиента.

Восстановление услуг. После блокировки доступа банк должен связаться с клиентом для проверки его личности и решения проблемы. Услуги могут быть восстановлены только после того, как банк будет уверен, что счет защищен и что клиент принял необходимые меры предосторожности, такие как смена паролей или обновление настроек безопасности.

Улучшенная защита клиентов. Данная мера является частью более широкой стратегии Казахстана по укреплению кибербезопасности в финансовом секторе. С ростом зависимости от цифрового банкинга риск киберугроз вырос, что вызвало необходимость в более надежных протоколах безопасности. Обеспечивая соблюдение названных правил, Казахстан стремится защитить потребителей от мошенничества и сохранить целостность своей банковской системы.

Влияние на банковские операции. Для банков это положение требует внедрения современных систем мониторинга безопасности, способных обнаруживать потенциальные угрозы в режиме реального времени. Хотя это может потребовать значительных инвестиций в технологии и обучение персонала.