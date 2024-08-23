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23.08.2024

Национальный банк Казахстана претерпел значительные реформы, направленные на улучшение контроля за экономическими операциями

Национальный банк Казахстана претерпел значительные реформы, направленные на улучшение контроля за экономическими операциями

Казахстан сделал значительный шаг в борьбе с коррупцией и незаконным переводом активов, создав Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре

Данный комитет играет важную роль в выявлении, возврате и репатриации активов, которые были незаконно выведены из страны. С момента своего создания комитет уже сумел вернуть активы на сумму более 736 миллионов долларов, что является существенным успехом в текущих усилиях.

Роль Национального банка в возврате активов. Национальный банк Казахстана играет важную роль в процессе возврата активов, особенно в качестве центрального органа валютного регулирования и контроля. Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин обозначил несколько ключевых областей, в которых участие банка имеет важное значение.

  • Отслеживание и мониторинг финансовых потоков. Национальный банк отвечает за мониторинг финансовых транзакций, которые пересекают границы Казахстана. Мониторинг включает в себя проверку крупномасштабных переводов для выявления любых подозрительных действий, которые могут указывать на незаконное перемещение активов. Банк использует сложные системы финансового мониторинга, которые могут отслеживать средства через международные границы. Система помогает выявлять активы, которые могли быть незаконно выведены из Казахстана, что облегчает властям инициирование мер по возврату средств.
  • Обеспечение соблюдения финансовых правил. Как центральный орган, контролирующий валютное регулирование, Национальный банк обеспечивает соблюдение всеми финансовыми учреждениями в Казахстане как национальных, так и международных правил. Данное соответствие имеет решающее значение для предотвращения незаконного перемещения активов. Банк также предоставляет рекомендации и налагает санкции на финансовые учреждения, которые не соответствуют требуемым стандартам, тем самым ужесточая сеть вокруг потенциальной незаконной деятельности.
  • Сотрудничество с международными организациями. Национальный банк тесно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями, регулирующими органами и правоохранительными органами. Такое сотрудничество имеет важное значение для успешного отслеживания и репатриации активов, которые были выведены за границу. Партнёрство включает взаимодействие с такими организациями, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другими глобальными органами по борьбе с отмыванием денег, гарантируя, что Казахстан придерживается международных стандартов и протоколов по возврату средств.

После того, как активы возвращены, Национальный банк играет решающую роль в управлении средствами по мере их реинтеграции в экономику Казахстана. А именно, обеспечение эффективного использования возвращенных активов, часто направляя их на национальные проекты развития или пополняя государственные резервы. Руководство банка обеспечивает прозрачность распределения данных средств, помогая восстановить доверие общественности к финансовой системе.

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Нацбанк РККазахстан
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