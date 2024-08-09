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09.08.2024

Значительные события недели с 5 августа в Казахстане

Значительные события недели с 5 августа в Казахстане

Мегапроекты Самрук-Казына на сумму 111 миллиардов долларов.

Фонд национального благосостояния Самрук-Казына объявил о своем обширном инвестиционном портфеле на общую сумму 53,5 триллиона тенге (примерно 111,6 миллиарда долларов). Данные инвестиции охватывают различные ключевые секторы, такие как нефть и газ, нефтехимия, энергетика, логистика и горнодобывающая промышленность. Фонд ожидает, что текущие проекты значительно усилят экономику Казахстана за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста в этих стратегических отраслях.

Приверженность правительства экономическому росту. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подтвердил приверженность правительства достижению 6%-ного темпа экономического роста, несмотря на глобальные геополитические вызовы. Правительство планирует сосредоточиться на ключевых секторах, включая строительство, транспорт, коммуникации и инфраструктуру, чтобы стимулировать рост. Инвестиции будут поддержаны ресурсами Самрук-Казына, холдинга «Байтерек» и прямыми иностранными инвестициями.

Мониторинг инфляции и цен. Усилия правительства по контролю инфляции дали результаты, и в июле уровень инфляции снизился до 8,5%. Постоянный мониторинг цен и управление цепочками поставок стали ключевыми стратегиями поддержания экономической стабильности.

Положительное сальдо торгового баланса Казахстана увеличивается. В последнем отчете Министерства торговли и интеграции Казахстана страна зафиксировала существенное положительное сальдо торгового баланса за первую половину 2024 года. Положительное сальдо торгового баланса достигло 19 миллиардов долларов, что отражает высокие показатели экспорта в нефтегазовом и минеральном секторах. Правительство связывает данный рост с благоприятными мировыми ценами на сырьевые товары и стратегическими торговыми соглашениями с ключевыми партнерами, такими как Китай и Европейский союз. Ожидается, что положительное сальдо поддержит экономическую стабильность Казахстана и увеличит его валютные резервы.

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ТенгеКазахстан
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