Нацбанк начнет покупку облигаций банков за счет средств из пенсионного фонда

Глава Нац Банка на пресс-конференции, посвящённой снижению базовой ставки, заявил, что покупка облигаций банков второго уровня за счёт средств пенсионного фонда начнётся в 3 квартале 2024 года, общая сумма покупки составит 500 млрд тенге. Цель програмы состоит в повышений темпов роста сектора корпоративного кредитования, полученные деньги банки направят на кредитования субъектов бизнеса Казахстана, это должно способствовать увеличению темпов роста. Как отметил глава Нацбанка, ранее банки второго уровня поднимали проблему доступности длинных тентовых депозитов, которые в любой момент могут быть вкладчиком, такие активы невозможно структурировать в корпоративные кредиты, а активы ПФ, в свою очередь, представляют собой длинным деньгами для банков, которые не будут востребованный в краткосрочной перспективе, банки второго уровня смогу структурировать эти деньги и направить их в экономику страны «Эти депозиты всегда можно отозвать и, соответственно, структурировать долгосрочные кредиты банкам непросто.

Вместе с тем, активы ПФ — это длительные деньги, которые должны работать на экономику нашей страны. Таким образом, мы проработали возможность инвестирования части портфеля ПФ в облигации соответствующих банков второго уровня с учётом того, что эти деньги будут идти исключительно на корпоративное кредитование» — Тимур Сулейменов.

Банки должны соответствовать следующим требованиям: кредитный рейтинг не ниже «В» и собственный капитал, не менее 60 млрд тенге. Приоритет будет отдаваться отраслям обрабатывающей промышленности, сельское хозяйства, переработка в сельском хозяйстве и тд.

Ранее, в начале года, Нацбанк приобрёл облигаций Холдинга «Байтерек» и Фонда «Самрук-Казына» на 173 млрд тенге, также за счёт средств из пенсионного фонда, с целью финансирования крупных проектов в реальном секторе экономики, общественность ранее плохо отреагировала на новость так как доходность по облигациям 13% ниже 15% базовой ставки, в размещении данных облигаций, помимо ЕНПФ, приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге, согласно условиям выпуска облигаций, через пять лет часть долга может быть погашена по номинальной стоимости по требованию держателей, при этом объем такого погашения не должен превышать 10% от первоначального размещения.

Источник:

Курсив

НБРК

Informburo