Нацбанк Казахстана не рассматривает переход к фиксированному курсу тенге

Национальный банк Казахстана в настоящее время не рассматривает переход к фиксированному курсу тенге. Об этом в среду говорится в комментарии заместителя председателя финансового регулятора Алии Молдабековой, сообщает ТАСС.

"Как показал опыт прошлых лет, политика фиксированного курса создает иллюзию краткосрочной стабильности, поддержание которой на протяжении долгого времени искусственным путем возможно только за счет расходования золотовалютных резервов, что в итоге приводит к необходимости девальвации курса национальной валюты", - пояснила она.

По ее словам, свободно плавающий курс тенге позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды. "Это предотвращает накопление дисбалансов в экономике, а также способствует сохранению золотовалютных резервов страны. Поэтому вопрос перехода к фиксированному курсу Национальным банком не рассматривается", - отметила Молдабекова.

Согласно ее данным, по итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. "Поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы. В первую очередь, важно отметить глобальное усиление позиций доллара США", - добавила зампред Нацбанка.

Кроме того, она напомнила, что для решения вопроса с накопленными в Казахстане рублями регулятор совместно с правительством внесли дополнения в указ главы государства, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня. "Так, проектом постановления правительства планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года. Мы понимаем, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации", - рассказала Молдабекова.

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