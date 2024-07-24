Kaspi.kz JSC (KSPI) поделилось финансовыми результатами за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

Рост выручки и прибыли. Во втором квартале 2024 года Kaspi.kz зафиксировал рост доходов, обусловленный ростом платежных, торговых площадок и финтех-платформ. Компания сообщила о росте чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом, подчеркнув сохраняющуюся прибыльность и эффективную бизнес-модель.

В 2023 году у приложения Kaspi.kz было 14 миллионов активных пользователей в месяц (MAU), при этом 9,1 миллиона пользователей заходили к приложению ежедневно. В том же году приложение Kaspi Pay Super обслужило 581 000 торговых партнеров.

На сегодняшний день Kaspi позиционируется как лидер в сфере цифровых и финансовых услуг в Казахстане. Их подход к сокращению капиталовложений позволил им поддерживать высокие темпы роста выручки, продолжая при этом внедрять инновации и расширять свои предложения услуг. Гарвардская школа бизнеса признала инновационный подход Kaspi.kz, представив его в двух тематических исследованиях для студентов магистратуры.

В 2024 году Kaspi.kz был зарегистрирован на NASDAQ, что отразило его растущее международное присутствие и приверженность поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и прозрачности.

Руководство Kaspi.kz провело конференц-звонок 22 июля 2024 года, чтобы обсудить финансовые результаты и дать представление о своей будущей стратегии и перспективах. Текущие достижения лишь подчеркнули надежную бизнес-модель компании, а также ее способность адаптироваться и процветать в конкурентном секторе финансовых технологий.