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05.08.2024

Нефть опускается до нового семимесячного минимума, поскольку обвал акций углубляется

Нефть опускается до нового семимесячного минимума, поскольку обвал акций углубляется

В июле 2024 года цены на нефть упали до самого низкого уровня за семь месяцев, поскольку более широкая распродажа на финансовом рынке продолжала оказывать давление на цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали до $75 за баррель, что стало самым низким показателем с января, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала ниже $72. Данное падение сводит на нет достижения, достигнутые в начале года.

Основные факторы, способствующие снижению

Распродажа на рынке. Обвал мировых акций усилился из-за опасений по поводу экономических перспектив, что, в свою очередь, повлияло на цены на нефть.

Слабый спрос. Опасения по поводу спроса, особенно со стороны таких крупных экономик, как Китай, оказали сильное давление на рынок нефти.

Увеличение предложения. Мировые тенденции поставок нефти растут, а страны, не входящие в ОПЕК+, такие как США, лидируют в увеличении добычи.

Несмотря на резкое падение, рынок нефти остается нестабильным, на него влияют геополитическая напряженность и экономические показатели. Текущая ситуация предполагает, что восстановление цен на нефть может занять больше времени, особенно с учетом сохраняющейся экономической неопределенности.

Потенциальные последствия для Казахстана

Экономическое воздействие. Более низкие цены на нефть могут сократить экспортные доходы Казахстана, что негативно скажется на торговом балансе и росте ВВП страны.

Колебания валютных курсов. Казахстанский тенге может столкнуться с девальвационным давлением, поскольку низкие цены на нефть уменьшают приток иностранной валюты. Более слабый тенге может привести к инфляционному давлению, увеличив стоимость импортируемых товаров и услуг.

Инвестиционный климат. Продолжительные низкие цены на нефть могут сдерживать инвестиции в нефтяной сектор Казахстана, задерживая или отменяя новые проекты. 

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ТенгеНефтьМировые новостиКазахстан
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