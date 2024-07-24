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24.07.2024

«КазМунайГаз» (КМГ) объявил о готовности начать производство авиационного топлива Jet A-1.

«КазМунайГаз» (КМГ) объявил о готовности начать производство авиационного топлива Jet A-1.

Компания готова начать производство на трех своих крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, расположенных в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, в течение двух недель.

Основанная в 2002 году, КМГ курирует широкий спектр деятельности, включая разведку, добычу, переработку и транспортировку углеводородов. Компания управляет несколькими крупными нефтеперерабатывающими заводами и имеет значительное присутствие на мировом энергетическом рынке.

КМГ привержен устойчивому развитию и инновациям, о чем свидетельствует его недавняя готовность производить авиационное топливо Jet A-1. Данная инициатива является частью стратегии КМГ по расширению своих возможностей в секторе авиационного топлива и приведению его в соответствие с мировыми стандартами качества и поставок авиационного топлива.

Все три НПЗ оборудованы и готовы начать производство топлива Jet A-1, которое, как ожидается, будет иметь такую ​​же рентабельность, как и традиционное авиационное топливо.

Сотрудничество с LanzaJet и Mitsui. КМГ ведет переговоры с американской технологической компанией LanzaJet и японской инвестиционной фирмой Mitsui о возможности производства экологически чистого авиационного топлива (SAF). Целью данного сотрудничества является использование технологии LanzaJet для преобразования выбросов промышленных газов и природного газа в экологически чистое авиационное топливо.

Внедрение SAF, который можно смешивать с Jet A-1, является значительным шагом на пути к снижению выбросов углекислого газа в авиационном секторе. SAF может снизить выбросы до 80% по сравнению с традиционным авиационным топливом.

Проект, поддерживаемый предварительным технико-экономическим обоснованием, проведенным совместно с «Air Astana» и финансируемым Европейским банком реконструкции и развития, направлен на постепенное увеличение использования SAF. Цель состоит в том, чтобы к 2040 году доля SAF составляла 5% от потребления топлива, 15% к 2050 году и 25% к 2060 году.

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Казахстан
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