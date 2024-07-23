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23.07.2024

Страны G7 инвестируют 200 миллиардов долларов в инфраструктуру Центральной Азии

Страны G7 инвестируют 200 миллиардов долларов в инфраструктуру Центральной Азии

Страны «Большой семерки» обязались инвестировать 200 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты в Центральной Азии, включая Казахстан.

Данное решение, является частью более широкого Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGII). Оно направлено ​​на мобилизацию 600 миллиардов долларов США к 2027 году для противодействия китайской инициативе «Один пояс, один путь» (BRI) и поддержки устойчивого развития в странах с низким и средним уровнем дохода.​

Инвестиции будут нацелены на критически важные инфраструктурные проекты, такие как транспорт, логистика, производство экологически чистой энергии и цифровая связь.

Целью проекта является укрепление и диверсификация цепочек поставок, обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности путем расширения торговых отношений между странами Центральной Азии и европейскими рынками.

Проекты будут включать развитие транспортной инфраструктуры через морские порты Актау и Курык, инициативы в области чистой энергетики, а также добычу и переработку редкоземельных металлов.

Инициатива также будет сосредоточена на цифровой инфраструктуре: планируется построить подводный телекоммуникационный кабель длиной 1000 миль, соединяющий Сингапур с Францией, демонстрируя переход к инклюзивной и устойчивой инфраструктуре.

В программе особое внимание уделяется сотрудничеству со странами-получателями для удовлетворения их конкретных потребностей, а не навязыванию внешних решений. Данный подход направлен на обеспечение того, чтобы проекты были выгодными и устойчивыми для местной экономики.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Назира Нурбаева подчеркнула потенциал долгосрочного партнерства в различных секторах, выразив готовность сотрудничать с США и другими странами «Большой семерки» для достижения общих целей.

Геополитический контекст. Текущие инвестиции стратегически позиционированы как альтернатива китайскому проекту BRI, который подвергался критике за создание долговых ловушек и использование неустойчивых методов. PGII стремится обеспечить более устойчивый и демократический подход к развитию инфраструктуры.

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