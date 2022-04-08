Южная Корея предоставит помощь Украине на $30 млн

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен заявил членам НАТО, что Сеул планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн, сообщает МИД Республики Корея.

Во время заседания глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшем в четверг в Брюсселе, Чон Ый Ен обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине.

По его словам, Сеул предложит Киеву помощь на $30 млн, а также рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке.

Он поблагодарил НАТО за поддержку мирного процесса на Корейском полуострове и подчеркнул необходимость продолжения усилий по возвращению Северной Кореи за стол переговоров.

По данным министерства, Чон Ый Ен и госсекретарь США Энтони Блинкен поделились своими оценками ситуации в области безопасности на Корейском полуострове и подтвердили приверженность союзников тесной координации действий в отношении КНДР.

Фото: ria.ru