Японские акции переживают самое резкое падение с начала пандемии на фоне глобальных экономических страхов

Японский фондовый рынок пережил самое сильное однодневное падение с октября 1987 года, периода, известного как исторический «черный понедельник».
Основные факторы, способствующие снижению
Повышение процентных ставок. Банк Японии (BOJ) неожиданно повысил процентные ставки на 15 базисных пунктов до 0,25%, что стало его вторым повышением в этом году. Данный шаг был частью более широкой стратегии по сдерживанию инфляции и сокращению программы покупки облигаций BOJ. Повышение сократило разрыв в процентных ставках между США и Японией, что привело к значительному укреплению иены по отношению к доллару, что, в свою очередь, негативно повлияло на японских экспортеров.
Экономические проблемы. Глобальные экономические опасения усиливаются, а новые данные из США показывают рост числа заявок на пособие по безработице и замедление роста рабочих мест. Текущий «страх роста» вызвал опасения потенциальной рецессии, побудив инвесторов отказаться от акций.
Распродажа на фондовом рынке. Более масштабная распродажа мировых акций усугубилась опасениями замедления экономики США. Основные индексы, такие как S&P 500, Nasdaq и Dow Jones, понесли значительные потери, которые каскадно отразились на азиатских рынках. Японский Nikkei 225 упал на 5,81% до 35 909,7, в то время как более широкий индекс Topix упал на 6,14%, что стало худшим днем за восемь лет.
Настроения рынка. Инвесторы становятся все более осторожными, фиксируя прибыль после длительного ралли на фондовых рынках. Сочетание высоких оценок, ужесточения денежно-кредитной политики и экономической неопределенности привело к повышенной волатильности и значительным рыночным коррекциям.
Влияние на Японию и мировые рынки
Япония: рост курса иены представляет риск для экспортно-ориентированной экономики Японии. Более сильная иена делает японские товары более дорогими за рубежом, что потенциально снижает прибыль основных экспортеров. Коррекция рынка также отражает переоценку ожиданий денежно-кредитной политики и реформ корпоративного управления, которые ранее способствовали росту японских акций.
Мировые рынки: распродажа привела к снижению на других азиатских рынках, включая южнокорейский Kospi, австралийский S&P/ASX 200, гонконгский Hang Seng Index и китайский Shanghai Composite. На американских рынках также наблюдалось существенное падение: индекс S&P 500 упал на 1,8%, Nasdaq 100 — на 2,4%, а индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,5%.