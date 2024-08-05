Японские акции переживают самое резкое падение с начала пандемии на фоне глобальных экономических страхов

Японский фондовый рынок пережил самое сильное однодневное падение с октября 1987 года, периода, известного как исторический «черный понедельник».

Основные факторы, способствующие снижению

Повышение процентных ставок. Банк Японии (BOJ) неожиданно повысил процентные ставки на 15 базисных пунктов до 0,25%, что стало его вторым повышением в этом году. Данный шаг был частью более широкой стратегии по сдерживанию инфляции и сокращению программы покупки облигаций BOJ. Повышение сократило разрыв в процентных ставках между США и Японией, что привело к значительному укреплению иены по отношению к доллару, что, в свою очередь, негативно повлияло на японских экспортеров.

Экономические проблемы. Глобальные экономические опасения усиливаются, а новые данные из США показывают рост числа заявок на пособие по безработице и замедление роста рабочих мест. Текущий «страх роста» вызвал опасения потенциальной рецессии, побудив инвесторов отказаться от акций​.

Распродажа на фондовом рынке. Более масштабная распродажа мировых акций усугубилась опасениями замедления экономики США. Основные индексы, такие как S&P 500, Nasdaq и Dow Jones, понесли значительные потери, которые каскадно отразились на азиатских рынках. Японский Nikkei 225 упал на 5,81% до 35 909,7, в то время как более широкий индекс Topix упал на 6,14%, что стало худшим днем ​​за восемь лет​.

Настроения рынка. Инвесторы становятся все более осторожными, фиксируя прибыль после длительного ралли на фондовых рынках. Сочетание высоких оценок, ужесточения денежно-кредитной политики и экономической неопределенности привело к повышенной волатильности и значительным рыночным коррекциям.

Влияние на Японию и мировые рынки

Япония: рост курса иены представляет риск для экспортно-ориентированной экономики Японии. Более сильная иена делает японские товары более дорогими за рубежом, что потенциально снижает прибыль основных экспортеров. Коррекция рынка также отражает переоценку ожиданий денежно-кредитной политики и реформ корпоративного управления, которые ранее способствовали росту японских акций.

Мировые рынки: распродажа привела к снижению на других азиатских рынках, включая южнокорейский Kospi, австралийский S&P/ASX 200, гонконгский Hang Seng Index и китайский Shanghai Composite. На американских рынках также наблюдалось существенное падение: индекс S&P 500 упал на 1,8%, Nasdaq 100 — на 2,4%, а индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,5%.