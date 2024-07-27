Прибыльность казахстанских банков на начало июля 2024 года

Текущий значительный рост прибыльности был в первую очередь обусловлен высокими реальными ставками кредитования и ростом чистой процентной маржи. Повышенные реальные ставки кредитования сыграли решающую роль в повышении прибыльности банков. Поддерживая более высокие ставки кредитования, банки смогли получить существенный доход от процентов по кредитам, тем самым улучшив свои общие финансовые показатели. Чистая процентная маржа, которая представляет собой разницу между средней ставкой кредитования и средней ставкой, выплачиваемой по обязательствам, также заметно выросла. Расширяющаяся маржа позволила банкам зарабатывать больше на своей кредитной деятельности по сравнению со стоимостью их фондов.

Потребительские кредиты внесли основной вклад в рост кредитования экономики, составив 80% от общего прироста. Росту потребительского кредитования способствовали цифровые платформы, которые улучшили финансовую инклюзивность и упростили доступ к кредитам для населения. Однако это также привело к увеличению задолженности домохозяйств.

Напротив, кредиты бизнесу оставались относительно слабыми, составляя всего 20% от общего роста кредитования. Данная ситуация указывает на более осторожный подход банков к бизнес-кредитованию, возможно, из-за более высоких предполагаемых рисков в бизнес-секторе.

В обзоре Всемирного банка за июнь 2024 года подчеркивается, что рентабельность капитала казахстанских банков достигла максимума в 34,8% в апреле. Данный рост поддерживался высокими реальными ставками кредитования и увеличением чистой процентной маржи. В отчете также отмечается, что реальное кредитование экономики увеличилось на 14% в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем большую часть роста обеспечили потребительские кредиты.

Поступления консолидированного бюджета Казахстана составили 23,3 млрд долларов США за первые пять месяцев 2024 года, оставшись практически неизменными по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на снижение доходов, связанных с нефтью, на 11,2% в годовом исчислении, сборы ненефтяных налогов увеличились на 5,4%.

Инвестиционные тенденции. Реальные капитальные вложения сократились на 6,5% в годовом исчислении в январе 2024 года по сравнению с ростом на 17,2% годом ранее. Снижение было в основном вызвано сокращением прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность и сокращением инвестиций в жилье. Сокращение инвестиций в горнодобывающую промышленность было особенно резким, упав почти на 30% в годовом исчислении.

Инфляция в Казахстане составила 8,4% в годовом исчислении в июне 2024 года, что немного ниже, чем в предыдущем месяце. Продовольственная и непродовольственная инфляция показали признаки ослабления, но инфляция в секторе услуг остается устойчивой из-за сильного роста заработной платы. Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта до 14,25% в июне 2024 года, но продолжает придерживаться жесткого подхода к политике управления инфляционным давлением.