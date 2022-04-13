Nikkei: Toyota сократит производство автомобилей в мире на 10%

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в мае текущего года сократит производство автомобилей на своих заводах по всему миру до 700 тыс., или на 10% от первоначально запланированного уровня. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

При этом выпуск автомобилей на предприятиях внутри Японии уменьшится незначительно - примерно на 200 тыс. единиц. В то же время на зарубежных заводах Toyota в мае с конвейеров должно сойти только 500 тыс. автомобилей, что на 100 тыс. меньше, чем прогнозировалось.

Причиной такой тенденции, как отмечает издание, стало нарушение цепочек поставок после начала специальной военной операции на Украине, а также повторное введение ограничений против распространения коронавируса в некоторых странах, включая Китай.

В 2021 году Toyota реализовала 10 495 548 автомобилей, что стало самым большим показателем в мире. При этом производство новых автомобилей по сравнению с 2020 годом выросло на 9,4% и достигло отметки 10 076 246.

Фото: 3dnews.ru