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31.07.2024

Lufthansa видит падение прибыли в третьем квартале из-за роста расходов

Lufthansa видит падение прибыли в третьем квартале из-за роста расходов

В третьем квартале 2024 года Lufthansa сообщила о значительном снижении прибыли, в первую очередь из-за роста расходов и операционных проблем

Обзор факторов, способствовавших данному спаду. Несмотря на падение прибыли, выручка Lufthansa увеличилась на 5% в годовом исчислении, достигнув 7,39 млрд евро по сравнению с 7,02 млрд евро в том же квартале предыдущего года. Скорректированная прибыль до убытка (EBIT) составила 849 млн евро по сравнению с убытком в 273 млн евро в предыдущем году, что означает ухудшение на 211%. А чистый убыток увеличился до €734 млн с €467 млн ​​в том же квартале предыдущего года.

Факторы, влияющие на прибыль

Увеличение операционных расходов. Операционные расходы выросли на 13% до €9,01 млрд, что обусловлено ростом расходов на топливо и ростом затрат на рабочую силу из-за новых соглашений о заработной плате, направленных на прекращение забастовок.

Забастовки и сбои в работе. Забастовки различных групп сотрудников существенно повлияли на финансовые показатели Lufthansa. Сбои привели к негативному финансовому влиянию в размере около €350 млн только в первом квартале.

Проблемы сегмента логистики. Сегмент логистики столкнулся с падением прибыли из-за сложной отраслевой среды, усугубленной высокой базой для сравнения с предыдущим годом.

Колебания пропускной способности и спроса. Несмотря на то, что пропускная способность пассажирского бизнеса выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом, она осталась ниже докризисного уровня 2019 года. Задержки с поставкой новых самолетов еще больше ограничили расширение пропускной способности.

Стратегические инвестиции и перспективы на будущее

Lufthansa инвестирует 4,5 млрд евро в новые самолеты, интерьеры салонов, залы ожидания, наземные процессы и цифровые услуги. Данные инвестиции включают внедрение нового салона Allegris, который призван установить высокие стандарты в отрасли с более чем 31 000 новых мест на дальнемагистральных самолетах.

Несмотря на операционный убыток, Lufthansa удалось сгенерировать положительный скорректированный свободный денежный поток в размере 305 млн евро в первом квартале благодаря притоку средств от авансовых платежей за билеты​.

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