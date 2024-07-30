  1. Главная
  2. Новости
30.07.2024

«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) — выпуск зеленых облигаций в июле 2024 года

«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) — выпуск зеленых облигаций в июле 2024 года

КТЖ сделала значительный шаг в июле 2024 года, выпустив зеленые облигации на сумму 300 миллионов долларов

Стратегическая финансовая инициатива соответствует более широкой приверженности страны устойчивому развитию и охране окружающей среды. Привлеченные средства предназначены для преобразовательных проектов, направленных на модернизацию сектора железнодорожного транспорта, сокращение выбросов парниковых газов и повышение общей экологической эффективности транспортной инфраструктуры Казахстана.

Электрификация железных дорог: проект электрификации будет нацелен на ключевые железнодорожные линии, особенно те, которые имеют большой объем перевозок и стратегическое значение. Первоначально инициатива включает основные коридоры, такие как маршрут Алматы-Астана и участки, соединяющие промышленные узлы.

Воздействие на окружающую среду. Переход с дизельных поездов на электропоезда значительно сократит выбросы парниковых газов, уменьшив углеродный след железнодорожного сектора. Электропоезда более энергоэффективны и производят меньше загрязняющих веществ по сравнению с их дизельными аналогами. Экономические преимущества: электрификация со временем снизит эксплуатационные расходы за счет сокращения расходов на топливо и техническое обслуживание, связанных с дизельными двигателями. Она повысит конкурентоспособность железнодорожного транспорта в Казахстане.

Устойчивая логистика. Доходы от зеленых облигаций пойдут на финансирование развития устойчивых логистических хабов в крупных городах, таких как Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Хабы будут спроектированы с учетом интеграции возобновляемых источников энергии, эффективных систем управления отходами и экологически чистых методов строительства.

Зеленые грузовые коридоры. КТЖ планирует создать зеленые грузовые коридоры, которые будут отдавать приоритет энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду. Коридоры будут включать улучшенную железнодорожную инфраструктуру, оптимизированную маршрутизацию и передовые логистические технологии для минимизации потребления топлива и выбросов.

Инициатива в области устойчивой логистики будет включать сотрудничество с крупными грузовыми компаниями с целью разработки передовых методов зеленой логистики и поощрения использования железнодорожного транспорта вместо более загрязняющих автомобильных вариантов транспорта.

Экологичные железнодорожные технологии. Инвестиции в новейший энергоэффективный подвижной состав будут в центре внимания. Оно включает в себя закупку электровозов и энергоэффективных вагонов, оснащенных передовыми технологиями для снижения потребления энергии.

Облигация будет финансировать модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая пути, системы сигнализации и станции. Модернизация будет состоять из экологически чистых материалов и технологий, таких как энергосберегающее освещение и системы экономии воды.

КТЖ выделит часть средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские инициативы, направленные на изучение новых технологий и методов для устойчивого железнодорожного транспорта. Проект будет состоять из потенциального внедрения водородных топливных элементов и аккумуляторных электропоездов для будущих железнодорожных операций.

Экологические преимущества: проекты, финансируемые за счет зеленой облигации, будут способствовать значительному сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, поддерживая национальные цели Казахстана в области климата и международные обязательства в рамках Парижского соглашения.

Экономический рост: модернизируя железнодорожную инфраструктуру и повышая эффективность, КТЖ будет поддерживать экономический рост за счет повышения надежности и рентабельности железнодорожного транспорта, что имеет жизненно важное значение для секторов торговли и логистики Казахстана. 

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости