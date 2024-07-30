«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) — выпуск зеленых облигаций в июле 2024 года

Стратегическая финансовая инициатива соответствует более широкой приверженности страны устойчивому развитию и охране окружающей среды. Привлеченные средства предназначены для преобразовательных проектов, направленных на модернизацию сектора железнодорожного транспорта, сокращение выбросов парниковых газов и повышение общей экологической эффективности транспортной инфраструктуры Казахстана.

Электрификация железных дорог: проект электрификации будет нацелен на ключевые железнодорожные линии, особенно те, которые имеют большой объем перевозок и стратегическое значение. Первоначально инициатива включает основные коридоры, такие как маршрут Алматы-Астана и участки, соединяющие промышленные узлы.

Воздействие на окружающую среду. Переход с дизельных поездов на электропоезда значительно сократит выбросы парниковых газов, уменьшив углеродный след железнодорожного сектора. Электропоезда более энергоэффективны и производят меньше загрязняющих веществ по сравнению с их дизельными аналогами. Экономические преимущества: электрификация со временем снизит эксплуатационные расходы за счет сокращения расходов на топливо и техническое обслуживание, связанных с дизельными двигателями. Она повысит конкурентоспособность железнодорожного транспорта в Казахстане.

Устойчивая логистика. Доходы от зеленых облигаций пойдут на финансирование развития устойчивых логистических хабов в крупных городах, таких как Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Хабы будут спроектированы с учетом интеграции возобновляемых источников энергии, эффективных систем управления отходами и экологически чистых методов строительства.

Зеленые грузовые коридоры. КТЖ планирует создать зеленые грузовые коридоры, которые будут отдавать приоритет энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду. Коридоры будут включать улучшенную железнодорожную инфраструктуру, оптимизированную маршрутизацию и передовые логистические технологии для минимизации потребления топлива и выбросов.

Инициатива в области устойчивой логистики будет включать сотрудничество с крупными грузовыми компаниями с целью разработки передовых методов зеленой логистики и поощрения использования железнодорожного транспорта вместо более загрязняющих автомобильных вариантов транспорта.

Экологичные железнодорожные технологии. Инвестиции в новейший энергоэффективный подвижной состав будут в центре внимания. Оно включает в себя закупку электровозов и энергоэффективных вагонов, оснащенных передовыми технологиями для снижения потребления энергии.

Облигация будет финансировать модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая пути, системы сигнализации и станции. Модернизация будет состоять из экологически чистых материалов и технологий, таких как энергосберегающее освещение и системы экономии воды.

КТЖ выделит часть средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские инициативы, направленные на изучение новых технологий и методов для устойчивого железнодорожного транспорта. Проект будет состоять из потенциального внедрения водородных топливных элементов и аккумуляторных электропоездов для будущих железнодорожных операций.

Экологические преимущества: проекты, финансируемые за счет зеленой облигации, будут способствовать значительному сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, поддерживая национальные цели Казахстана в области климата и международные обязательства в рамках Парижского соглашения.

Экономический рост: модернизируя железнодорожную инфраструктуру и повышая эффективность, КТЖ будет поддерживать экономический рост за счет повышения надежности и рентабельности железнодорожного транспорта, что имеет жизненно важное значение для секторов торговли и логистики Казахстана.