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04.08.2024

Инфляция в Турции готовится к огромному падению, которое Центральный банк может проигнорировать

Инфляция в Турции готовится к огромному падению, которое Центральный банк может проигнорировать

В июле 2024 года в Турции произошло самое резкое падение общей инфляции за последние два года, в основном из-за базовых эффектов

Несмотря на значительное снижение, вполне вероятно, что Центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) может проигнорировать её, поскольку он сосредоточен на более непосредственных рисках для цен.

Динамика инфляции

Годовой уровень инфляции в Турции снизился с пикового значения в 85% в октябре 2022 года до 71,6% в июне 2024 года, что отражает существенное снижение роста потребительских цен. Основными факторами, способствующими снижению, являются более низкие расходы на продукты питания и транспорт, которые привели к значительному снижению соответствующих подиндексов.

Однако независимые экономисты из ENAG (Inflation Research Group) оспорили официальные данные Турецкого статистического института (TurkStat), оценив инфляцию в годовом исчислении примерно в 125% на апрель 2024 года (Turkish Minute). Данное расхождение подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу точности официальных данных и базового инфляционного давления в экономике.

Позиция Центрального банка

Несмотря на спад, ЦБРТ остается осторожным. Центральный банк проводит более жесткую денежно-кредитную политику с июня 2023 года, постепенно повышая ключевую процентную ставку с 8,5% до 50% к концу года. Агрессивное ужесточение было направлено на сдерживание инфляции и стабилизацию турецкой лиры, которая находится под значительным давлением.

В апреле 2024 года Центральный банк решил сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне, но дал понять о возможности дальнейшего повышения ставок, если инфляционное давление сохранится. Осторожный подход центрального банка указывает на то, что, хотя общие показатели инфляции улучшаются, основные риски для стабильности цен остаются проблемой.

Экономические перспективы и меры правительства

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил оптимизм относительно экономических перспектив страны, прогнозируя, что инфляция снизится до 30% к концу 2024 года. Данный оптимистичный прогноз основан на правительственной политике по борьбе с инфляцией и ряде мер, направленных на стабилизацию цен и содействие экономическому росту. Шимшек также подчеркнул цель правительства снизить инфляцию до однозначных цифр к 2026 году, что станет значительным поворотом по сравнению с высокими темпами инфляции, наблюдавшимися в последние годы.

Последствия для инвесторов

Инвесторы остаются осторожными, поскольку Турция преодолевает свои экономические трудности. Недавнее снижение инфляции, хотя и положительное, в значительной степени объясняется базовыми эффектами, а не структурными улучшениями в экономике. Нацеленность CBRT на поддержание жестких денежно-кредитных условий предполагает, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение длительного периода, что может повлиять на стоимость заимствований и экономическую активность.

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