Британия выделит $118 млн на поддержку энергетической независимости Украины

Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона перед его поездкой в Киев, запланированной на вторник.

В канцелярии отметили, что Соединенное Королевство "активно вовлечено в защиту верховенства права на Украине и подавление коррупции". В Лондоне в этой связи выступили с утверждением, что эта помощь "усилила возможности страны по сопротивлению злонамеренному и антидемократичному влиянию". Отмечается, что упомянутые £88 млн нового финансирования "будут содействовать этой работе и помогут в осуществлении усилий сократить зависимость Украины от российских энергетических поставок".

"Правильно, чтобы каждый украинец определял, как управляется страна. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто хочет его разрушить", - заявил перед вылетом в Киев Джонсон. Он также вновь обратился к Москве, призвав "Россию отступить и начать диалог для того, чтобы найти дипломатическое разрешение [кризисной ситуации] и избежать дальнейшего кровопролития".

Как сообщили в канцелярии, во время поездки у Джонсона запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке премьер-министра должна была сопровождать глава британского МИД Лиз Трасс. Однако министр сообщила в понедельник вечером, что, несмотря на три сделанные прививки, заразилась коронавирусом, и будет работать из дома в период изоляции.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.