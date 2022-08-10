Bloomberg: Казахстана может стать контролирующим акционером ЕАБР

Россия из-за риска санкций может снизить в пользу Казахстана долю участия в акционерном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР), перестав быть его контролирующим акционером, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

"Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка развития, созданного шестью бывшими советскими республиками для содействия экономической интеграции, чтобы снизить риск того, что кредитор станет объектом санкций, сообщили три человека, знакомые с планом", - отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Казахстан может в конечном итоге стать держателем контрольного пакета акций банка развития, если сделка состоится.

В настоящее время Россия владеет 65,97% акций ЕАБР, Казахстану принадлежит 32,99% акций Евразийского банка развития, Белоруссии принадлежит около 1%, а Таджикистану, Армении и Киргизии принадлежит оставшаяся часть.

В то же время глава ЕАБР Николай Подгузов ранее заявлял, что не ожидает сокращения доли России в инвестиционном портфеле банка развития, она будет сохраняться на уровне около 40% (на Казахстан приходится 36%, на Белоруссию - 23%).

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве с целью расширения экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

Фото: ЕАБР