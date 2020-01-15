Что будет с экономикой Казахстана в 2020 году? Прогнозы Правительства и международных организаций

10 января премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил о росте валового внутреннего продукта на 4,5% за 2019 год. Это больше прогноза Правительства в 3,8%, но ниже цифры в 5%, о важности достижения которой Мамин заявлял в мае прошлого года.

Основными драйверами экономики, заявил глава кабмина на встрече с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, стали строительство, транспорт, торговля и связь. При этом обрабатывающая сфера опередила по росту горнодобывающую отрасль, показав рост в 4,4% против 3,7%. Аналогичные драйверы – обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство – должны поддержать экономику и в 2020-м. На наступивший год Правительство прогнозирует реальный рост ВВП в 4,1%.

Однако международные финансовые институты говорят, что содействовать росту будут растущие государственные расходы, в том числе на социальные нужды, а в среднесрочной перспективе рост замедлится из-за снижения цен на энергоресурсы. Рейтинговые агентства возлагают надежды вовсе не на обрабатывающую промышленность, а на нефтегазовый сектор. Informburo.kz собрал все прогнозы, чтобы понять, что ждёт казахстанскую экономику в 2020 году.

Что говорят казахстанские чиновники?

Ещё в августе 2019 года на заседании Правительства министр национальной экономики Руслан Даленов представил Прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы. В нём на 2020 год прописан реальный рост ВВП в 4,1% с ростом до 4,7% в 2024-м. При этом среднегодовой темп роста ВВП в ближайшие пять лет должен составить 4,4%.

"Устойчивая и поступательная динамика экономики будет обеспечена за счёт более высокого увеличения валового накопления, умеренного роста внутреннего потребления и экспорта. Инвестиции станут существенным фактором поддержания экономического роста", – объяснил прогноз Руслан Даленов.

В разрезе отраслей основной рост должен дать несырьевой сектор – обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство. Их средний рост в кабмине прогнозируют на уровне 4,7%. Однако здесь важно понимать, что речь идёт о темпах роста отраслей, а не росте их вклада в ВВП.

Важнейшими отраслями до сих пор остаются горнодобывающая промышленность и обрабатывающий сектор со сферой услуг, в первую очередь торговлей. При этом вклад одного только нефтегазового сектора в ВВП, по данным агентства S&P, достигает 15%. Вклад в доходы государства и вовсе составляет 40%. Обрабатывающий сектор, тем не менее, стал одним из драйверов казахстанской экономики в первой половине 2019 года. Связать это можно также с ремонтами на крупнейших нефтегазовых месторождениях страны.

В обзоре экономики за 2018 год (более свежих исследований пока опубликовано не было), представленным Национальным банком, основной вклад в рост ВВП внесли чистый экспорт и валовое накопление. Это обусловлено улучшением цен на мировых рынках сырья и накоплением основного капитала.

В 2020 году, по мнению регулятора, экономику также будут поддерживать потребительский и инвестиционный спрос с ростом экспорта. Нацбанк даёт на наступивший год прогноз роста ВВП скромнее, чему у Правительства, – в размере 3,8%.

В финансовых институтах прогнозируют менее 4% роста

Международные финансовые институты прогнозируют рост ВВП Казахстана не более 4%. Например, Всемирный банк даёт цифры в 3,7% на 2020 год, а в Международном валютном фонде перспективы экономики Казахстана оценивают на уровне 3,8% прироста ВВП. Оба финансовых института отмечают, что мировая экономика в целом ускоряется за счёт развивающихся стран.

Эксперты Евразийского банка развития дают ещё более сдержанные прогнозы по Казахстану. В страновом обзоре говорится о 3,5% роста в 2020 году и 3,4% в 2021-м. В 2019 году банк ожидал ускорение роста ВВП на фоне действий Правительства по стимулированию потребления и высокой инвестиционной активности. Однако в среднесрочной перспективе рост ВВП всё же замедлится из-за слабого внешнего спроса, снижения цен на энергоресурсы и металлы и снижения дефицита республиканского бюджета.

В другом институте – Азиатском банке развития – прогнозируют рост экономики Казахстана в 3,8%. В АБР ожидают, что стимулировать рост будет объявленное увеличение государственных расходов. Главным образом это повышение социальных выплат и заработных плат.

Другими словами, и ЕАБР, и АБР перспективы роста казахстанской экономики связывают именно с расходами государства. Здесь следует отметить рост социальных расходов, в первую очередь зарплат бюджетников и получателей социальных льгот, а также инфраструктурные проекты. Социальные расходы в 2020 году, напомним, составят около 46% всей расходной части республиканского бюджета, или более 5,8 трлн тенге.

Международные рейтинговые агентства – Fitch и S&P – считают, что в ближайшие годы экономику поддержат расходы Правительства и нефтегазовые проекты. В Fitch, как и в Правительстве, отмечают, что в 2019 году экономика росла при поддержке обрабатывающей промышленности, строительства и сферы услуг. Также, по мнению экспертов агентства, росту помогает высокий внутренний спрос, который в свою очередь, опять же, поддерживают государственные социальные меры и проекты в инфраструктуре и жилищном строительстве.

Однако в будущем рост экономика даст именно за счёт нефтегазовой отрасли. На 2020 и 2021 годы Fitch прогнозирует умеренное ускорение роста до 3,9% и 4% соответственно. Этому поспособствует запланированное расширение крупнейшего нефтяного месторождения страны – Тенгиза. Этот проект также обеспечивает большой приток инвестиций в Казахстан. Сейчас проект расширения оценивается в 36,8 млрд долларов. Однако сумма может увеличиться до 45,2 млрд, сейчас этот вопрос обсуждается акционерами компании "Тенгизшевройл", которая оперирует Тенгизом.

В S&P отдельного прогноза на 2020 год не дают, но отмечают, что в период с 2019 по 2022 год он будет держаться в среднем на уровне 3,6%. Поддержат его "правительственные программы расходов и рост добычи нефти после 2019 года". В частности, в S&P считают, что добыча будет расти, достигнув около 1,8 млн баррелей нефти в сутки в 2022 году по сравнению с 1,7 млн баррелей в 2017-м.

Таким образом, консенсус-прогноз от всех упомянутых государственных, межгосударственных и частных институтов складывается на уровне 3,775%, то есть не более 3,8%. Это меньше оценки Правительства, но выше среднего по миру – 2,5% по данным Всемирного банка.

Главный вопрос остаётся в том, что же станет драйвером экономики в 2020-м и последующие годы: обрабатывающая промышленность и сфера услуг или же государственные расходы и нефтегазовая отрасль.