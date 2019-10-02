Даленов Руслан Ерболатович

Родился 8 февраля 1975 года.

Образование:

В 1999 году окончил Университет Мармара в г. Стамбуле (Турецкая Республика) по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность:

С 1999 по 2002 год – ведущий специалист Департамента анализа и прогнозирования доходов, и.о. начальника Управления мониторинга предприятий, начальник Отдела нефти, газа и энергетики Департамента электронного мониторинга, начальник Отдела сводного анализа Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С марта 2002 по сентябрь 2002 года – начальник Управления анализа и прогнозирования доходов Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С сентября 2002 по май 2003 года – и.о. начальника Управления текущих доходов Департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С мая 2003 по сентябрь 2003 года - начальник Управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С сентября 2003 по январь 2005 года - директор Департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2008 год – работа в частном секторе.

С марта 2008 по апрель 2017 года – вице-министр финансов Республики Казахстан.

С апреля 2017 года по 25 февраля 2019 года - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 25 февраля 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан

Награды:

Орден «Құрмет», медали: «Ерен еңбегі үшiн», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени, нагрудный знак МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі», «Астананың 10 жылдығы», «Казақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».