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Даленов Руслан Ерболатович

Даленов Руслан Ерболатович

Министр национальной экономики Республики Казахстан

Родился 8 февраля 1975 года.

Образование:

В 1999 году окончил Университет Мармара в г. Стамбуле (Турецкая Республика) по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность:

С 1999 по 2002 год – ведущий специалист Департамента анализа и прогнозирования доходов, и.о. начальника Управления мониторинга предприятий, начальник Отдела нефти, газа и энергетики Департамента электронного мониторинга, начальник Отдела сводного анализа Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С марта 2002 по сентябрь 2002 года – начальник Управления анализа и прогнозирования доходов Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С сентября 2002 по май 2003 года – и.о. начальника Управления текущих доходов Департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С мая 2003 по сентябрь 2003 года - начальник Управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С сентября 2003 по январь 2005 года - директор Департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2008 год – работа в частном секторе.

С марта 2008 по апрель 2017 года – вице-министр финансов Республики Казахстан.

С апреля 2017 года по 25 февраля 2019 года - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 25 февраля 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан

Награды:

Орден  «Құрмет»,  медали: «Ерен еңбегі үшiн», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени, нагрудный знак МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі», «Астананың 10 жылдығы»,  «Казақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

Министерство национальной экономики РК
Даленов Руслан Ерболатович
Даленов Руслан Ерболатович
Министр национальной экономики Республики Казахстан
Персональная справка