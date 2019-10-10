Назарбаев Нурсултан Абишевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1967 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате. Доктор экономических наук; Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Международной инженерной академии, Академии социальных наук Российской Федерации. Почетный профессор Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби. Почетный член Белорусской академии наук. Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1960 по 1969 годы - работал на Карагандинском металлургическом комбинате.

С 1969 по 1973 годы - находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау Карагандинской области.

С 1973 по 1977 годах - секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината.

С 1977 по 1979 годы - секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии.

С 1979 по 1984 годах - секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

С 1984 по 1989 годы - Председатель Совета Министров Казахской ССР.

С 1989 по 1991 годы - первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

В 1990 году - Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

С апреля 1990 года - Президент Республики Казахстан.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Н.А. Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей;

29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия Президента Н.А. Назарбаева были продлены до 2000 года;

10 января 1999 года на альтернативной основе был избран Президентом Республики Казахстан, получив 79,78 процента голосов избирателей;

4 декабря 2005 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан, получив 91,15 процента голосов избирателей;

14 июня 2010 года вступил в силу Конституционный Закон Республики Казахстан № 289-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации»;

3 апреля 2011 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан, получив 95,5 процента голосов избирателей;

На состоявшихся 26 апреля 2015 года досрочных выборах Президента Республики Казахстан, Нурсултан Абишевич Назарбаев одержал победу, получив 97,75 процента голосов избирателей.

С 1990 по 2019 годы - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан;

19 марта 2019 года - Нурсултан Назарбаев сложил полномочия Президента РК.



Председатель Ассамблеи народа Казахстана; Председатель Народно-демократической партии «Нур Отан»;

Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан.

Супруга, Сара Алпысовна Назарбаева, с февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бобек». С июля 1994 года С.Назарбаева – президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана».

У Президента три дочери. Назарбаева Дарига Нурсултановна (1963 г.р.), старшая дочь. Кулибаева Динара Нурсултановна (1967 г.р.), средняя дочь. Назарбаева Алия Нурсултановна (1980 г.р.), младшая дочь.

