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Назарбаев Нурсултан Абишевич

Назарбаев Нурсултан Абишевич

Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1967 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате. Доктор экономических наук; Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Международной инженерной академии, Академии социальных наук Российской Федерации. Почетный профессор Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби. Почетный член Белорусской академии наук. Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1960 по 1969 годы - работал на Карагандинском металлургическом комбинате.

С 1969 по 1973 годы - находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау Карагандинской области.

С 1973 по 1977 годах - секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината.

С 1977 по 1979 годы - секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии.

С 1979 по 1984 годах - секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

С 1984 по 1989 годы - Председатель Совета Министров Казахской ССР.

С 1989 по 1991 годы - первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.
В 1990 году - Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

С апреля 1990 года - Президент Республики Казахстан.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Н.А. Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей;

29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия Президента Н.А. Назарбаева были продлены до 2000 года;

10 января 1999 года на альтернативной основе был избран Президентом Республики Казахстан, получив 79,78 процента голосов избирателей;

4 декабря 2005 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан, получив 91,15 процента голосов избирателей;

14 июня 2010 года вступил в силу Конституционный Закон Республики Казахстан № 289-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации»;

3 апреля 2011 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан, получив 95,5 процента голосов избирателей;

На состоявшихся 26 апреля 2015 года досрочных выборах Президента Республики Казахстан, Нурсултан Абишевич Назарбаев одержал победу, получив 97,75 процента голосов избирателей.

С 1990 по 2019 годы - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан;

19 марта 2019 года - Нурсултан Назарбаев сложил полномочия Президента РК.

Председатель Ассамблеи народа Казахстана; Председатель Народно-демократической партии «Нур Отан»;

Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан.

Супруга, Сара Алпысовна Назарбаева, с февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бобек». С июля 1994 года С.Назарбаева – президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана».

У Президента три дочери. Назарбаева Дарига Нурсултановна (1963 г.р.), старшая дочь. Кулибаева Динара Нурсултановна (1967 г.р.), средняя дочь. Назарбаева Алия Нурсултановна (1980 г.р.), младшая дочь.





Назарбаев Нурсултан Абишевич
Назарбаев Нурсултан Абишевич
Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан
Персональная справка