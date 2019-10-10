Мамин Аскар Узакпаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году - окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель;

В 2003 году - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности, экономист.







ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1988 годы - монтажник треста "Целинтяжстрой";

1988-1991 годы - служба в органах Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома;



1991-1993 годы - заместитель генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана;

1993-1996 годы - генеральный директор СП «Интер-Ишим»;

1996-2000 годы - первый заместитель Акима города Акмола (Астана);

1998-2000 годы - заместитель председателя административного совета Акмолинской СЭЗ;

2000-2002 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2000-2001 годы - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2002-2003 годы - генеральный директор ТОО «Инком-Астана»;

2003-2004 годы - первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

2005-2006 годы - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2006-2008 годы - аким города Астаны;

С апреля 2008 года по сентябрь 2016 года - президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы»;

С сентября 2016 года - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 21 по 25 февраля 2019 года - исполняющий обязанности премьер-министра РК.

С 25 февраля 2019 года - премьер-министр РК.



Прочие должности:

19 мая 2018 года - избран главой Казахстанского географического общества

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» - 1998г.; Юбилейной медалью «10 лет Астане»; Орденом «Құрмет» 2006 г.; Орденом «Барыс» второй степени -2011г.; Орденом Почетного Легиона Французской Республики - 2013г.; Орденом 1 степени «За гражданские заслуги» Королевства Испании - 2014г.; Почетный гражданин города Астаны - 2011г.; Почетный железнодорожник - 2012 г.; Почетный строитель Казахстана - 2013г.

Источник фото: сайт nurotan.kz





