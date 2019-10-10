Ускенбаев Каирбек Айтбаевич

Родился в 1964 году в городе Астана.

Образование:

В 1986 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1996 году — Акмолинский аграрный университет, в 2004 году — Дипломатическую академию ЕНУ им. Гумилева. Квалифицирован по специальностям юрист, организатор-экономист и специалист в области международных отношений.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В 1982–1993 годы служил в органах внутренних дел, занимал должность заведующего отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации.

В 1993–1996 гг. работал главным юрисконсультантом, начальником отдела юридического обеспечения и контроля, директором бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу РК.

В 1996–2006 гг. занимал должности заместителя председателя правления Государственного комитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по г. Акмола, директора государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности г. Астаны», Председателя Комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК.

В 2006–2011 гг. работал Председателем Комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта.

В 2011–2016 гг. занимал должности начальника главного управления материально-технического обеспечения РГУ «Войсковая часть 20015», заместителя генерального директора ТОО «ҚазМұнайГаз-Сервис», первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра национальной экономики РК.

С 2016–2018 гг. занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

24 января 2018 года назначен вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С февраля 2019 г. Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С марта 2019 г. Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Награды:

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат».