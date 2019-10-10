Смайлов Ерлан Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1992-1997 гг. – КазНТУ им. К.Сатпаева, инженер-металлург.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 г. – плавильщик Электропечного отделения Плавильного цеха Жезказганского медеплавильного завода Корпорации «Казахмыс», мастер смены, старший производственный мастер ЭПО ПЦ ЖМЗ.

С 2001 года – руководящие позиции в частных производственных компаниях.

С 2003 года – сфера аналитики и консалтинга, позиции исследователя, аналитика, руководителя проектов и компаний.

С 2006 года – аналитик, руководитель проектов, заместитель главного редактора делового журнала National Business.

С 2009 года - Директор по развитию организационных проектов ИПР.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации Фин Тех

Автор более 20-ти исследований и публикаций об экономике, отраслях, рынках, компаниях РК.

