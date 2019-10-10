Смайлов Ерлан Валерьевич
Исполнительный директор Казахстанской ассоциации Фин Тех
ОБРАЗОВАНИЕ:
1992-1997 гг. – КазНТУ им. К.Сатпаева, инженер-металлург.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1997 г. – плавильщик Электропечного отделения Плавильного цеха Жезказганского медеплавильного завода Корпорации «Казахмыс», мастер смены, старший производственный мастер ЭПО ПЦ ЖМЗ.
С 2001 года – руководящие позиции в частных производственных компаниях.
С 2003 года – сфера аналитики и консалтинга, позиции исследователя, аналитика, руководителя проектов и компаний.
С 2006 года – аналитик, руководитель проектов, заместитель главного редактора делового журнала National Business.
С 2009 года - Директор по развитию организационных проектов ИПР.
Исполнительный директор Казахстанской ассоциации Фин Тех
Автор более 20-ти исследований и публикаций об экономике, отраслях, рынках, компаниях РК.