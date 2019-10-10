Саудабаев Канат Бекмурзаевич
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1968 году - окончил Ленинградский государственный институт культуры, режиссер;
В 1988 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС;
Кандидат философских наук, тема диссертации: «Пути
сближения образа жизни городского и сельского населения» (1981), доктор политических
наук, тема диссертации: «Казахстанско-турецкие отношения: становление,
современное состояние и перспективы развития» (1999).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1968-1972 годы –
старший методист республиканского Дома народного творчества, режиссер
Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова,
режиссер-руководитель Казахского циркового коллектива «Союзгосцирка», создатель
ансамбля «Табунщики-джигиты»;
1972-1976 годы – директор Казахского государственного цирка;
1976-1977 годы – заведующий отделом культуры Управления делами Совета Министров Казахской ССР;
1977-1983 годы – заместитель министра культуры Казахской ССР;
1983-1988 годы – председатель Государственного Комитета Казахской ССР по кинематографии;
1988-1990 годы – первый заместитель председателя Государственного Комитета Казахской ССР по культуре;
1990-1991 годы – председатель Государственного Комитета Казахской ССР по культуре;
1991-1992 годы – полномочный представитель Казахской ССР в СССР;
1992-1994 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике;
С апреля по октябрь 1994 года – министр иностранных дел Республики Казахстан;
1994-1996 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике;
1996-1999 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
1999-2000 годы – руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
2000-2007 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки;
В 2007 году – государственный секретарь Республики Казахстан;
2009-2011 годы – государственный секретарь Республики Казахстан - министр иностранных дел Республики Казахстан;
2011-2012 годы – государственный секретарь Республики Казахстан;
2012-2013 годы – директор многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр»;
С августа 2015 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.