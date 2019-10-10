Саудабаев Канат Бекмурзаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1968 году - окончил Ленинградский государственный институт культуры, режиссер;

В 1988 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС;

Кандидат философских наук, тема диссертации: «Пути сближения образа жизни городского и сельского населения» (1981), доктор политических наук, тема диссертации: «Казахстанско-турецкие отношения: становление, современное состояние и перспективы развития» (1999).





ОПЫТ РАБОТЫ:

1968-1972 годы – старший методист республиканского Дома народного творчества, режиссер Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова, режиссер-руководитель Казахского циркового коллектива «Союзгосцирка», создатель ансамбля «Табунщики-джигиты»;

1972-1976 годы – директор Казахского государственного цирка;

1976-1977 годы – заведующий отделом культуры Управления делами Совета Министров Казахской ССР;

1977-1983 годы – заместитель министра культуры Казахской ССР;

1983-1988 годы – председатель Государственного Комитета Казахской ССР по кинематографии;

1988-1990 годы – первый заместитель председателя Государственного Комитета Казахской ССР по культуре;

1990-1991 годы – председатель Государственного Комитета Казахской ССР по культуре;

1991-1992 годы – полномочный представитель Казахской ССР в СССР;

1992-1994 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике;

С апреля по октябрь 1994 года – министр иностранных дел Республики Казахстан;

1994-1996 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике;

1996-1999 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

1999-2000 годы – руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

2000-2007 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки;

В 2007 году – государственный секретарь Республики Казахстан;

2009-2011 годы – государственный секретарь Республики Казахстан - министр иностранных дел Республики Казахстан;

2011-2012 годы – государственный секретарь Республики Казахстан;

2012-2013 годы – директор многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр»;

С августа 2015 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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