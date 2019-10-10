Машкевич Александр Антонович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Киргизский государственный университет (1978), аспирантура Киргизского педагогического института (1981);

ОПЫТ РАБОТЫ:

1981 - 1986 - Доцент, декан Киргизского педагогического института;

1986 - 1993 Сотрудник различных коммерческих структур, компании «Сиабеко» (Киргизия);

1995 - 1999 Соучредитель, вице-президент компании «Kazakhstan Mineral Resources Corporation»;

С 2002 года - Президент Евразийской промышленной ассоциации, Председатель совета директоров компании «Eurasian Natural Resources Corporation PLS» (ENRC) (с 2002)

1999 - 2000 - член, заместитель председателя совета директоров АО «Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс»;

1994 - 1998 - Вице-президент, председатель наблюдательного совета (совета директоров) АО «Евразийский банк»;

1999 - Президент Еврейского конгресса Казахстана;

2001 - 2002 - Председатель совета директоров АО «Шубарколь комир», президент Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК), созданного в качестве одной из четырех континентальных секций Всемирного еврейского конгресса;

2009 - Председатель совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»