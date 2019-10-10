Кошанов Ерлан Жаканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института(1984), Инженер-механик;

Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР(1991);

Казахскую государственную академию управления(1999), экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1986 по 1988 годы — слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО«Джезказганцветмет».

С 1988 по 1990 годы — инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК.

С 1990 по 1995 годы — ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС.

С 1996 по 1999 годы — депутат Сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С 1999 по 2003 годы — представитель правительства Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан.

С 2001 по 2003 годы — заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2003 по 2006 годы — вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2007 году — председатель Комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 годы — заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра — представитель правительства в мажилисе, парламенте.

С 2012 года — руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Награжден орденами«Парасат» и «Құрмет».

С 14 марта 2017 года - назначен акимом Карагандинской области