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12.04.2022

Рост ВВП Казахстана по итогам I квартала 2022 года составил 4,4%

Рост ВВП Казахстана по итогам I квартала 2022 года составил 4,4%

Экономика Казахстана по итогам января-марта 2022 года показала рост на 4,4%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

По его словам, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объема экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

"Рост в реальном секторе составил 5,9%. Деловая активности в сфере услуг возросла до 2,8%", - отменил Куантыров.

По данным министра, среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность. Также наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Казахстана по итогам 2022 года снижен с 3,9% до 2,1% на фоне ухудшения геополитической ситуации.

Прогноз макроэкономических показателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуацией, оценки развития мировой экономики, а также тенденции на рынке нефти.

Темп роста ВВП по итогам января-февраля 2022 года составил 3,5%, по итогам 2021 года вырос на 4%.

Фото: inform.kz

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ВВПКазахстанМинистерство экономики РК
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