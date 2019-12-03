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Finance.kz
03.12.2019

Назначен новый аким Тараза

Новым акимом Тараза назначен Айтказы Карабалаев, сообщает КазТАГ.

«Акимом Тараза назначен Айтказы Карабалаев», - собщил пресс-секретарь акима Жамбылской области Нурадин Ракай.

Напомним, что ранее занимавший этот пост Кайрат Досаев был освобожден от должности 21 ноября по поручению президента в связи с изнасилованием 12-летней девочки в школьном туалете.

Айтказы Карабалаев родился в 1966 году. По образованию экономист и юрист. В разные годы работал завотделом по организации торговли, заместителем директора торгово-производственной ассоциации «Тигрохауд» в Алматы, начальником управления экономики и торговли при акимате Тараза, был заместителем акима Тараза, директором агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей, директором департамента координации занятости и социальных программ акимата области, замруководителя аппарата акима области, акимом Жуалынского и Таласского районов, директором представительства Национальной компании социально-предпринимательской корпорации «Оңтүстік», экс-советником директора Жамбылского филиала АО «КазТрансГазАймак».

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