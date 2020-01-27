«Мы все испортили»: Уоррен Баффетт признался, что все испортил, не инвестируя в Google

Уоррен Баффет рассматривал возможность инвестирования в Google, но решил не делать этого, сообщает Business Insider. Это подразумевает, что акционеры Berkshire Hathaway не получили ни цента от роста рыночной капитализации технического титана до 1 триллион долларов.

«Мы пропустили его», — сказал инвестор и босс Berkshire в интервью CNBC в мае 2017 года. «Я должен был получить Google», — сказал он той же сети год спустя.

Акции материнской компании Google — Alphabet, выросли почти в пять раз за последние семь лет. Если бы Баффетт вложил $500 млн в начале 2013 года, то сегодня он получил бы почти $2,5 млрд.

Google впервые привлек внимание Баффета из-за доверия Geico к поисковому и рекламному гиганту. Принадлежащая Berkshire страховая компания платила Google около $10 за каждый клик мыши на свое объявление.

«Просто представьте себе, что каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, кассовый аппарат звонит где-то в Калифорнии, — сказал Баффет CNBC в 2017 году. — Это экстраординарный бизнес и в нем есть некоторые аспекты естественной монополии». «Здорово найти что-то, что стоит копейки, продается за доллар и формирует привычку, — сказал инвестор год спустя. — Это ничего не стоит ... и это очень полезно».

Баффетт упустил еще один шанс получить большую долю в Google, когда его основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин, а затем генеральный директор Эрик Шмидт посетили инвестора в Омахе в конце 2000-х годов. «Мне они понравились», — сказал Баффетт CNBC.

Давний партнер Баффета, Чарли Мангер, также жаловался на то, что не инвестирует в Google.

«Мы могли бы увидеть на наших собственных операциях, насколько хорошо работает реклама Google», — сказал Мангер на ежегодном собрании акционеров Berkshire в прошлом году. «Мы все испортили», — добавил Баффет.

Баффет оправдывал свое решение воздержаться, указывая на недостаток технических знаний. Он не мог оценить, есть ли у Google прочное конкурентное преимущество или его обгонят конкуренты, сказал он инвесторам. Даже свой личный поиск он переключил c AltaVista на Google только по совету своего близкого друга Билла Гейтса.

«Проблема в том, что я увидел, что Google обходит AltaVista и тогда я задался вопросом — может ли кто-нибудь обойти Google», — сказал Баффет на ежегодном собрании Berkshire в 2018 году.

Вместо того, чтобы беспокоиться о миллиардах, оставшихся на столе, Баффет сосредоточился на том, чтобы воспользоваться подходящей возможностью, когда она появится.