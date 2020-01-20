Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций, сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан

Об итогах реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2019 году, а также вопросах научно-технического и инновационного развития страны доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев.

В 2018-2019 гг. реализуемые мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 714,3 млрд тг (2019 г. – 496,1 млрд тг., 2018 г. – 218,2 млрд тг), привлечено 32,8 млрд тг в инновационную экосистему и создано 50 тыс. рабочих мест.

В 2019 году на реализацию Госпрограммы «Цифровой Казахстан» выделено 18,7 млрд тг из республиканского бюджета и 993 млн тг – из местных бюджетов, компании и организации инвестировали свыше 9 млрд тг собственных средств.

Уровень цифровой грамотности населения достиг 79,6%. Широкополосным доступом к сети Интернет (ШПД) обеспечены 117 городов и 3324 сел с населением 250 и более человек.

Автоматизация государственных услуг позволила сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и сэкономить свыше 8,4 млрд тг. Эффект от цифровизации финансовой сферы, налогового и таможенного администрирования составил 361 млрд тг.

В 2019 году в отечественные стартап проекты привлечено 18,8 млрд тг инвестиций, на базе «Astana Hub» выпущен 91 стартап проект.

Участники совещания обсудили приоритетные кластеры для развития инновационной среды, меры по поддержке технологического предпринимательства, институционального развития рынка венчурного капитала, а также повышения уровня коммерциализации научно-технической деятельности.