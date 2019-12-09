Кредиты для Индивидуальных предпринимателей (ИП)

Если у вас есть мечта стать бизнесменом, но нет для старта необходимого капитала, то помочь вам в этом может банковский кредит для бизнеса. Однако, тут не все так просто, так как банки выдают кредиты для бизнеса индивидуальных предпринимателей (ИП) со строгой проверкой, при этом часто требуя наличие поручителя или залогового обеспечения. В этой статье Вы можете более детально узнать, как и где можно получить кредит для развития бизнеса.

Как взять кредит для бизнеса индивидуальному предпринимателю?

Процедура оформления кредита для бизнеса в любом банке будет выглядеть примерно следующим образом:

Заполнить заявку в банке. Предоставить менеджеру банка заполненную заявку и документы. Подождать, когда банк рассмотрит заявление, проведет экспертизу и примет решение по кредиту. Подписать договор банковского займа, если кредит одобрен.

После заключения сделки деньги предоставляются бизнесмену наличными или переводятся на расчетный счет, что происходит в большинстве случаев. Если кредит выдается под залог, то банк проведет оценку для выяснения его рыночной стоимости.

Кредит для ИП в ForteBank

У ForteBank имеется много кредитных предложений для бизнеса, но стоит обратить внимание на следующие тарифные планы:

«Овердрафт» . До 100 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой от 18,0% годовых (ГЭСВ от 22,3% годовых). Преимущество данного плана – не требуется залог;

. До 100 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой от 18,0% годовых (ГЭСВ от 22,3% годовых). Преимущество данного плана – не требуется залог; «Кредитование с упрощенным рассмотрением» . До 30 000 000 тенге на срок до 60 месяцев и со ставкой от 19,99% годовых (ГЭСВ от 23,6% годовых);

. До 30 000 000 тенге на срок до 60 месяцев и со ставкой от 19,99% годовых (ГЭСВ от 23,6% годовых); «На инвестиции» . До 2 000 000 000 тенге со ставкой от 15% годовых (ГЭСВ от 16,3% годовых);

. До 2 000 000 000 тенге со ставкой от 15% годовых (ГЭСВ от 16,3% годовых); «Финансирование под дебиторскую задолженность» . До 200 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой 16,0% годовых (ГЭСВ от 19,8% годовых);

. До 200 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой 16,0% годовых (ГЭСВ от 19,8% годовых); «Финансирование под контракт» . До 150 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой от 14,0% годовых (ГЭСВ от 19,0% годовых);

. До 150 000 000 тенге на срок до 12 месяцев и со ставкой от 14,0% годовых (ГЭСВ от 19,0% годовых); «Кредиты для 910 формы» (для индивидуальных предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму). До 50 000 000 тенге на срок до 60 месяцев и со ставкой 16,5% годовых (ГЭСВ от 22,41% годовых).

Помимо этого предприниматели могут воспользоваться программой рефинансирования долгов из других банков. Это оптимальное решение, если ранее был взят невыгодный заем в другом банке и от него хочется поскорее избавиться. Особенно оно актуально для клиентов, у которых кредитов сразу несколько. В рамках рефинансирования займы объединяются в одну задолженность с небольшой ставкой.

Более подробно с кредитными предложениями для бизнеса вы можете ознакомиться на сайте Банка.

Кредит для ИП в Народном банке

Получить кредит на развитие бизнеса для ИП в Народном банке в 2019 году можно по одной из четырех доступных кредитных программ. Условия представлены ниже:

«Бизнес Medium» .До 5 000 000 000 тенге на срок до 7 лет и со ставкой от 13,0% годовых (ГЭСВ от 14,2% годовых). Преимуществами данной программы является наличие льготного периода, возможность снижения ставки и предоставление гарантии при недостатке залога.

.До 5 000 000 000 тенге на срок до 7 лет и со ставкой от 13,0% годовых (ГЭСВ от 14,2% годовых). Преимуществами данной программы является наличие льготного периода, возможность снижения ставки и предоставление гарантии при недостатке залога. «Халык Предприниматель». До 300 000 000 тенге на срок до 7 лет и со ставкой от 13,5% годовых (ГЭСВ от 14,8%). Преимуществами данной программы является наличие льготного периода и возможность снижения процентной ставки по кредиту.

До 300 000 000 тенге на срок до 7 лет и со ставкой от 13,5% годовых (ГЭСВ от 14,8%). Преимуществами данной программы является наличие льготного периода и возможность снижения процентной ставки по кредиту. «Халык Предприниматель Экспресс». До 35 000 000 тенге на срок до 5 лет и со ставкой от 16% (ГЭСВ от 18,09%).

До 35 000 000 тенге на срок до 5 лет и со ставкой от 16% (ГЭСВ от 18,09%). Под залог депозита. До 3 000 000 000 тенге на срок до 7 лет. Обеспечением по кредиту является банковский вклад.

Стоит отметить, что Народный банк также имеет программу финансирования аграрного бизнеса, кредит на инвестиционные цели и овердрафт.

Более подробно с условиями кредитования бизнеса Вы можете ознакомиться на сайте Банка.

Кредит для ИП в Банк ЦентрКредит

Получить кредит на развитие бизнеса для ИП в БЦК можно по следующим программам:

Разовые займы под определенную сделку . Размер займа – без ограничений на срок до 84 месяцев под ставку от 17,8% годовых.

. Размер займа – без ограничений на срок до 84 месяцев под ставку от 17,8% годовых. «Быстрый Малый». До 50 000 000 тенге или эквивалент в долларах США на срок до 12 месяцев (пополнение оборотных средств) и до 36 месяцев (инвестиции) со ставкой от 18% годовых (от 11% годовых – USD).

Кредит для ИП в First Heartland Jýsan Bank

Многие сходятся во мнение, что JýsanBank (бывшие название Цеснабанк) является одним из лучших банков для получения кредита на развитие бизнеса. Стоит отметить следующие тарифные планы:

«QAINAR» . До 40 000 000 тенге на срок до 60 месяцев и со ставкой от 18,0% годовых (ГЭСВ от 20,5% годовых).

. До 40 000 000 тенге на срок до 60 месяцев и со ставкой от 18,0% годовых (ГЭСВ от 20,5% годовых). «KÁSIPKER» .На срок до 84 месяцев и со ставкой от 13,0% годовых в тенге (ГЭСВ от 15% годовых), от 5,5% годовых в долларах США (ГЭСВ от 9, 9% годовых).

.На срок до 84 месяцев и со ставкой от 13,0% годовых в тенге (ГЭСВ от 15% годовых), от 5,5% годовых в долларах США (ГЭСВ от 9, 9% годовых). Программа «600 млрд. тенге». Сумма кредитования: без ограничения на срок до 84 месяцев (на инвестиции) и не более 60 месяцев (пополнение оборотных средств).

Кредит для ИП в Альфа-Банк

Клиентам, которые планируют оформить кредит для ИП на развитие бизнеса в Альфа-Банке, доступно сразу два тарифа:

«Бизнес Light» . Можно получить до 200 000 000 тенге (в крупных городов) на срок до 60 месяцев под процентную ставку от 14,5% до 19,5% годовых.

. Можно получить до 200 000 000 тенге (в крупных городов) на срок до 60 месяцев под процентную ставку от 14,5% до 19,5% годовых. «Овердрафт». До 40 000 000 тенге (в крупных городах) до 12 месяцев и со ставкой от 17,0% до 19,0% годовых.

Особенность займов в этом банке – полностью дистанционное оформление. После подачи заявки сотрудник банка может приехать по вашему адресу и оформить кредит.

Важное условие – для оформления кредита предпринимателю необходимо открыть расчетный счет в этом же банке.

Независимо от того, где вы планируете брать кредит для бизнеса, для ИП – ForteBank, HalykBank, Банк ЦентрКредит или другие банки – ответственно отнеситесь к его оформлению. Еще до обращения в банк уделите время на изучение условий и содержания договора. Эти сведения есть в открытом доступе на официальном сайте практически каждого банка. Вы также можете позвонить в банк по телефону для справочной информации.