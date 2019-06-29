Целевое назначение: приобретение/ строительство / ремонт жилой недвижимости; рефинансирование остатка ссудной задолженности по ипотечному (жилищному) займу; Валюта: тенге; Срок ипотеки: до 20 лет.

Ипотека "Живи просторнее"

Из «двушки» в «трешку» за три дня. Сначала Вы покупаете новую просторную квартиру, а потом продаете имеющуюся квартиру в течение полугода.