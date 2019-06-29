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АО ForteBank
АО ForteBank
О компании
Акционерное Общество «ForteBank» является одним из ведущих казахстанских банков и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет.
Новости
ForteBank досрочно погасил выпуск евробондов на 236 570 000 долларов США
ForteBank сообщает о полном досрочном погашении облигаций, выпущенных банком 15 декабря 2014 года, на сумму 236 570 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году.
Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «Стабильного» до «Позитивного»
Международное рейтинговое Fitch Ratings сообщило о своем решении улучшить прогноз со «Стабильного» до «Позитивного»
О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан
ForteBank списывает пеню и штрафы, начисленные на просроченную задолженность по беззалоговым потребительским кредитам по состоянию на 1 июля 2019 года
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Кредиты
Экспресс кредит
Два варианта предоставления кредита: с комиссиями/ без комиссий.
Кредит на неотложные нужды
Два варианта оформления кредита: с подтверждением дохода/ без подтверждения дохода.
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Ипотека
Ипотека
Целевое назначение: приобретение/ строительство / ремонт жилой недвижимости; рефинансирование остатка ссудной задолженности по ипотечному (жилищному) займу; Валюта: тенге; Срок ипотеки: до 20 лет.
Ипотека "Живи просторнее"
Из «двушки» в «трешку» за три дня. Сначала Вы покупаете новую просторную квартиру, а потом продаете имеющуюся квартиру в течение полугода.
Ипотека "7-20-25"
Средства, выдаваемые гражданам Республики Казахстан на приобретение Первичного жилья.
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Депозиты
Депозит
Депозит
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Карты
Classic
Универсальная карта на каждый день
Gold
Лучшая карта на каждый день
Platinum
Премиальная карта на каждый день
JaStar
Карта для юного поколения
Selfie Card
Карта с индивидуальным дизайном
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Ключевые фигуры
Айдын Ауезканов Бегзадаевич
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Батырбеков Адиль Умирбаевич
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
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