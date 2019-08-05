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Компании
АО «First Heartland Jýsan Bank»
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
Казахстанский розничный банк. Головной офис находится в Нур-Султане. По состоянию на 1 июня 2017 года имеет 22 региональных филиалов и 130 отделений
Новости
Jýsan Bank заключил договор купли-продажи 55,5 млн акций ПАО "Плюс Банк"
Jýsan Bank сообщило о том, что "6 декабря 2019 года между АО "First Heartland Jýsan Bank" и ПАО "Плюс Банк" заключен договор купли-продажи акций.
Кайып Айбек назначен председателем правления Jýsan Bank
На очередном собрании Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Bank" (Jýsan Bank) новым председателем правления банка назначен Кайып Айбек Торебекулы.
Акция "Золотая осень" для юридических лиц от "First Heartland Jysan Bank"
"First Heartland Jysan Bank" предлагает получить полный спектр финансовых услуг и продуктов в рамках проводимой Акции «Золотая Осень»:
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7-20-25
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Ключевые фигуры
Ботаканова Толганай Серикбаевна
Заместитель Председателя Правления - Член Правления АО «First Heartland Jýsan Bank»
Кайып Айбек Төребекұлы
Председатель Правления - Член Правления АО «First Heartland Jýsan Bank»
Кожасбаев Данияр Женисович
Заместитель Председателя Правления - Член Правления АО «First Heartland Jýsan Bank»
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