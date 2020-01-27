Как привить ребенку основы финансовой грамотности

Автор: Нина Омельчук

Сложно переоценить важность финансовой грамотности для современного человека. Как, впрочем, и для экономики страны. Финансовая грамотность формирует способность человека обеспечивать себя и свою семью, грамотно экономить и инвестировать. Правильно обращаться с деньгами мы учимся с раннего детства в семье. Поэтому мы как родители обязаны научить наших детей основам финансовой грамотности. Давайте рассмотрим, что следует сделать для этого.

Привлекаем детей к управлению семейным бюджетом

Начните с того, что научите детей понимать концепцию постановки целей и экономии на них за счет эффективного управления деньгами. Расскажите о домашнем бюджете и расходах, объясняйте, что семья может себе позволить в определенный период времени. Независимо от того, даете ли вы детям карманные деньги или выплачиваете вознаграждение за выполнение домашних дел, объясняйте им основы бюджетирования. Это включает и понимание практических компромиссов, например, при планировании дня рождения ребенок может выбрать между вечеринкой и большим подарком.

Вот еще несколько советов:

Устанавливая цели семьи, включайте детей в обсуждение и планирование. Договаривайтесь сэкономить на чем-то, чтобы отправиться всем вместе в путешествие.

Помогите своим детям понять разницу между желанием и потребностью. Это позволит им в будущем избегать попадания в долговую ловушку, имея четкое представление о существенных и несущественных расходах.

Научите детей управлять своими карманными деньгами. Им необходимо понять, что это ограниченный ресурс. Вместе составляйте не только семейный, но и личный бюджет ребенка. А в конце месяца вместе анализируйте, какими были основные статьи расходов.

Оформите ребенку банковскую карту, что позволит ему привыкать к безналичным платежам и обучит такой теме, как кредиты и депозиты. Об этом подробнее дальше.

Отказывайтесь от налички всей семьей

Дети являются отражением наших привычек. Поэтому если мы хотим видеть молодое поколение финансово грамотными, следует начинать с себя. Отказывайтесь от наличных денег, ведь cashless (перев. безналичный) — основа экономики многих ведущих стран мира. В настоящее время, особенно в крупных городах, безналичные расчеты стали уже незаменимой частью жизни. Так, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, в октябре 2019 года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 1 512,6 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с октябрем прошлого года и на 11,5% по отношению к сентябрю.

1. Оплачивайте коммунальные услуги в интернете.

Каждый месяц мы расплачиваемся по счетам — оплачиваем коммунальные услуги, интернет, пополняем мобильный счет. Сегодня пользователям доступно огромное количество интернет-сервисов, банковских приложений, позволяющих совершать регулярные платежи всего за несколько минут в удобное время и удобном месте. Демонстрируйте эти преимущества безналичных платежей детям, и cashless также станет со временем их образом жизни.

2. Пользуйтесь преимуществами бесконтактных платежей.

Сегодня люди имеют возможность расплачиваться в одно касание в транспорте, в крупных торговых сетях и маленьких магазинах, ресторанах и на заправках. На своем примере покажите детям, насколько удобные и быстрые бесконтактные платежи.

3. Участвуйте в cashback-программах.

Существует множество интернет-сервисов, которые позволяют при покупке определенных категорий товаров и услуг онлайн получать cashback (возврат средств). Ряд банков также предлагают своим клиентам участие в таких бонусных программах. Таким образом, вы можете показать ребенку, что безналичная оплата и покупки в интернете — это не только удобно, но и выгодно.

Где оформить детскую банковскую карту в Казахстане

Карты для детей имеют тот же функционал, что и обычные платежные карты. Их можно использовать для оплаты покупок, перевода денег, снятия наличных. Банки открывают на имя ребенка дополнительную карту к карточному счету одного из родителей. Открыть карту можно для детей с 6-летнего возраста, а с 14 лет ребенок может самостоятельно заключить договор с банком и открыть собственный счет при наличие согласия законного представителя на совершение такой сделки. Для этого необходимо предоставить в банк свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица, с указанием ИИН, либо удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего лица.

По карте можно установить лимиты на разные виды операций, а контроль осуществлять благодаря SMS-информированию. Также информация по расходам и покупкам ребенка доступна в мобильном и интернет-банкинге. Детские карты выдаются на срок до 3 лет, исходя из предложений банков. Чаще всего такая карта имеет яркий интересный дизайн. Таким образом, детская банковская карта — это удобный способ для родителей обеспечивать финансовую поддержку детей в любой момент, это безопасные карманные деньги, это возможность контролировать расходы своего чада, при этом обучая его основам финансовой грамотности и ответственности за управление личными средствами.

Мы собрали ТОП-3 предложений казахстанских банков по детским банковским картам

1. Карта JaStar от ForteBank

Основные преимущества карты:

Бесплатные выпуск карты, снятие наличных в любом банкомате до 500 000 тенге в месяц, переводы между картами внутри Банка, платежи в мобильном банкинге, SMS банкинг, Доставка на дом или в офис по Казахстану

(крупные города Казахстана), мгновенная оплата смартфоном или смарт-часами

(Apple Pay, Garmin Pay);

(крупные города Казахстана), мгновенная оплата смартфоном или смарт-часами (Apple Pay, Garmin Pay); Возможность получать бонусы при оплате товаров в магазинах-партнерах;

Гарантированный cashback с каждой покупки до 1,2%;

Удобный мобильный банкинг;

Возможность оформить карту с фото или индивидуальным дизайном.

Выпуск карты - 0 тенге.

Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 150 тенге в рамках пакетов Classic и Classic с индивидуальным дизайном; 450 тенге в рамках пакета Gold.

2. Детская платежная карта от First Heartland Jýsan Bank

Основные преимущества карты:

Cashback до 2%;

Технология 3D Secure;

Оплата в одно касание;

On-line заявка на выпуск карты;

Бесплатный выпуск и обслуживание карты в первый год;

SMS-информирование;

Мультивалютная карта (KZT, USD, EUR, GBP, RUR, CNY, TRY, AED, CAD, CZK, KGS, AUD, CHF, HKD, JPY, SGD). Удобно для тех, кто часто путешествует за границу.

Выпуск карты - 0 тенге.

Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 50 тенге в месяц.

3. Детская карта от Сбербанк

Основные преимущества карты:

Cashback до 1 % ;

; Комиссия за снятие наличных в банкоматах по Казахстану 0 % до 500 000 тенге;

до 500 000 тенге; Снятие в банкоматах Сбербанка на территории Единого Тарифного Пространства (Россия, Украина, Беларусь, Хорватия, Турция) 0 %;

Уникальный дизайн;

Бесплатные платежи в Сбербанк Онлайн.

Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 210 тенге в месяц.