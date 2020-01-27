Как привить ребенку основы финансовой грамотности
В данной статье собраны основные советы, с чего начинать финансовое образование детей.
Автор: Нина Омельчук
Сложно переоценить важность финансовой грамотности для современного человека. Как, впрочем, и для экономики страны. Финансовая грамотность формирует способность человека обеспечивать себя и свою семью, грамотно экономить и инвестировать. Правильно обращаться с деньгами мы учимся с раннего детства в семье. Поэтому мы как родители обязаны научить наших детей основам финансовой грамотности. Давайте рассмотрим, что следует сделать для этого.
Привлекаем детей к управлению семейным бюджетом
Начните с того, что научите детей понимать концепцию постановки целей и экономии на них за счет эффективного управления деньгами. Расскажите о домашнем бюджете и расходах, объясняйте, что семья может себе позволить в определенный период времени. Независимо от того, даете ли вы детям карманные деньги или выплачиваете вознаграждение за выполнение домашних дел, объясняйте им основы бюджетирования. Это включает и понимание практических компромиссов, например, при планировании дня рождения ребенок может выбрать между вечеринкой и большим подарком.
Вот еще несколько советов:
- Устанавливая цели семьи, включайте детей в обсуждение и планирование. Договаривайтесь сэкономить на чем-то, чтобы отправиться всем вместе в путешествие.
- Помогите своим детям понять разницу между желанием и потребностью. Это позволит им в будущем избегать попадания в долговую ловушку, имея четкое представление о существенных и несущественных расходах.
- Научите детей управлять своими карманными деньгами. Им необходимо понять, что это ограниченный ресурс. Вместе составляйте не только семейный, но и личный бюджет ребенка. А в конце месяца вместе анализируйте, какими были основные статьи расходов.
- Оформите ребенку банковскую карту, что позволит ему привыкать к безналичным платежам и обучит такой теме, как кредиты и депозиты. Об этом подробнее дальше.
Отказывайтесь от налички всей семьей
Дети являются отражением наших привычек. Поэтому если мы хотим видеть молодое поколение финансово грамотными, следует начинать с себя. Отказывайтесь от наличных денег, ведь cashless (перев. безналичный) — основа экономики многих ведущих стран мира. В настоящее время, особенно в крупных городах, безналичные расчеты стали уже незаменимой частью жизни. Так, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, в октябре 2019 года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 1 512,6 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с октябрем прошлого года и на 11,5% по отношению к сентябрю.
1. Оплачивайте коммунальные услуги в интернете.
Каждый месяц мы расплачиваемся по счетам — оплачиваем коммунальные услуги, интернет, пополняем мобильный счет. Сегодня пользователям доступно огромное количество интернет-сервисов, банковских приложений, позволяющих совершать регулярные платежи всего за несколько минут в удобное время и удобном месте. Демонстрируйте эти преимущества безналичных платежей детям, и cashless также станет со временем их образом жизни.
2. Пользуйтесь преимуществами бесконтактных платежей.
Сегодня люди имеют возможность расплачиваться в одно касание в транспорте, в крупных торговых сетях и маленьких магазинах, ресторанах и на заправках. На своем примере покажите детям, насколько удобные и быстрые бесконтактные платежи.
3. Участвуйте в cashback-программах.
Существует множество интернет-сервисов, которые позволяют при покупке определенных категорий товаров и услуг онлайн получать cashback (возврат средств). Ряд банков также предлагают своим клиентам участие в таких бонусных программах. Таким образом, вы можете показать ребенку, что безналичная оплата и покупки в интернете — это не только удобно, но и выгодно.
Где оформить детскую банковскую карту в Казахстане
Карты для детей имеют тот же функционал, что и обычные платежные карты. Их можно использовать для оплаты покупок, перевода денег, снятия наличных. Банки открывают на имя ребенка дополнительную карту к карточному счету одного из родителей. Открыть карту можно для детей с 6-летнего возраста, а с 14 лет ребенок может самостоятельно заключить договор с банком и открыть собственный счет при наличие согласия законного представителя на совершение такой сделки. Для этого необходимо предоставить в банк свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица, с указанием ИИН, либо удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего лица.
По карте можно установить лимиты на разные виды операций, а контроль осуществлять благодаря SMS-информированию. Также информация по расходам и покупкам ребенка доступна в мобильном и интернет-банкинге. Детские карты выдаются на срок до 3 лет, исходя из предложений банков. Чаще всего такая карта имеет яркий интересный дизайн. Таким образом, детская банковская карта — это удобный способ для родителей обеспечивать финансовую поддержку детей в любой момент, это безопасные карманные деньги, это возможность контролировать расходы своего чада, при этом обучая его основам финансовой грамотности и ответственности за управление личными средствами.
Мы собрали ТОП-3 предложений казахстанских банков по детским банковским картам
Основные преимущества карты:
- Бесплатные выпуск карты, снятие наличных в любом банкомате до 500 000 тенге в месяц, переводы между картами внутри Банка, платежи в мобильном банкинге, SMS банкинг, Доставка на дом или в офис по Казахстану
(крупные города Казахстана), мгновенная оплата смартфоном или смарт-часами
(Apple Pay, Garmin Pay);
- Возможность получать бонусы при оплате товаров в магазинах-партнерах;
- Гарантированный cashback с каждой покупки до 1,2%;
- Удобный мобильный банкинг;
- Возможность оформить карту с фото или индивидуальным дизайном.
Выпуск карты - 0 тенге.
Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 150 тенге в рамках пакетов Classic и Classic с индивидуальным дизайном; 450 тенге в рамках пакета Gold.
2. Детская платежная карта от First Heartland Jýsan Bank
Основные преимущества карты:
- Cashback до 2%;
- Технология 3D Secure;
- Оплата в одно касание;
- On-line заявка на выпуск карты;
- Бесплатный выпуск и обслуживание карты в первый год;
- SMS-информирование;
- Мультивалютная карта (KZT, USD, EUR, GBP, RUR, CNY, TRY, AED, CAD, CZK, KGS, AUD, CHF, HKD, JPY, SGD). Удобно для тех, кто часто путешествует за границу.
Выпуск карты - 0 тенге.
Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 50 тенге в месяц.
Основные преимущества карты:
- Cashback до 1 %;
- Комиссия за снятие наличных в банкоматах по Казахстану 0 % до 500 000 тенге;
- Снятие в банкоматах Сбербанка на территории Единого Тарифного Пространства (Россия, Украина, Беларусь, Хорватия, Турция) 0 %;
- Уникальный дизайн;
- Бесплатные платежи в Сбербанк Онлайн.
Ежемесячная абонентская плата: 1-й год – 0 тенге, 2-й и последующие годы - 210 тенге в месяц.