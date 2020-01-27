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Карты
Детская карта
Gold
«Детская карта», как дополнительная карта к счету родителя.
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 520 ₸
210 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Cashback
до 1%
Возрастное ограничение
от 6
до 18
Категория потребителей
Студенты / Молодежь
Регистрация
Не требуется
Документы
Паспорт
Удостоверение личности
Свидетельство о рождении
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Отделения, банкоматы и POS-терминалы