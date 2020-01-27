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Mastercard

Детская карта

Gold

«Детская карта», как дополнительная карта к счету родителя.

УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 520 ₸
210 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Cashback
до 1%
Возрастное ограничение
от 6до 18
Категория потребителей
  • Студенты / Молодежь
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Паспорт
  • Удостоверение личности
  • Свидетельство о рождении
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
Отделения, банкоматы и POS-терминалы