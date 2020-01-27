Алматы
Новости
Статьи
Словарь
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Главная
Карты
Детская платежная карта
Gold
Мультивалютная платежная карта от Jysan Bank
Cashback до 2%
Технология 3D Secure
On-line заявка на выпуск карты
Бесплатный выпуск и обслуживание карты в первый год
SMS-информирование
Мультивалютная карта
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Российский рубль
Китайский юань
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
Моментальная выдача
Обслуживание
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 600 ₸
50 тенге в месяц
Cashback
до 2%
максимальная выплата - 15 000 тенге в месяц; минимальная выплата – 500 тенге в месяц.
Возрастное ограничение
от 6
Категория потребителей
Студенты / Молодежь
Регистрация
Не требуется
Документы
Свидетельство о рождении
Паспорт
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
On-line в мобильном приложении
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Отделения, банкоматы и POS-терминалы