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Детская платежная карта

Gold

Мультивалютная платежная карта от Jysan Bank

Cashback до 2%
Технология 3D Secure
On-line заявка на выпуск карты
Бесплатный выпуск и обслуживание карты в первый год
SMS-информирование
Мультивалютная карта
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Фунт стерлингов Соединенного Королевства
  • Российский рубль
  • Китайский юань
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
Моментальная выдача
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 600 ₸
50 тенге в месяц
Cashback
до 2%
максимальная выплата - 15 000 тенге в месяц; минимальная выплата – 500 тенге в месяц.
Возрастное ограничение
от 6
Категория потребителей
  • Студенты / Молодежь
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Свидетельство о рождении
  • Паспорт
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
On-line в мобильном приложении
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
Отделения, банкоматы и POS-терминалы