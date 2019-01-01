Электронная счет-фактура (ЭСФ)

Электронный счет-фактура (ЭСФ) — это счет-фактура, выписанный в электронном виде посредством ИС ЭСФ и соответствующий требованиям норм налогового законодательства и Правилам документооборота ЭСФ.

ЭСФ выписывается по законодательно утвержденной форме и заверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица поставщика. Оригиналом (подлинником) ЭСФ является электронный документ, содержащийся в системе ИС ЭСФ. При этом ЭСФ может иметь копии на бумажном носителе или в электронном виде.

Процесс выписки электронного-счета фактуры можно представить следующим образом:

Поставщик заполняет документ в соответствии с Правилами документооборота ЭСФ в приложениях ИС ЭСФ или в своей учетной системе (если она интегрирована с ИС ЭСФ).

Уполномоченное лицо предприятия заверяет документ электронной цифровой подписью и направляет электронный документ в систему ИС ЭСФ.

ИС ЭСФ выполняет регламентированные проверки документа: форматно-логический контроль показателей ЭСФ, проверку регистрационных данных поставщика и получателя, действительность электронной цифровой подписи поставщика и др.

Если ошибок в документе не выявлено, электронный документ регистрируется в системе ИС ЭСФ и направляется получателю. Документ, прошедший регистрацию в ИС ЭСФ, является электронным счетом-фактурой.

Если в документе выявлены ошибки, регистрация документа в системе и его отправка покупателю не производятся.

При регистрации электронного счета-фактуры в ИС ЭСФ, ему присваивается уникальный регистрационный номер. Наличие регистрационного номера является одним из признаков выписки счета-фактуры в электронном виде.

Получатель счета-фактуры вправе отнести НДС в зачет на основе электронного счета-фактуры с учетом требований налогового законодательства, установленных статьями 256 и 263 НК РК. В случае если счет-фактура выписан как на бумажном носителе, так и в электронном виде, то в соответствии с пунктом 3 правил документооборота ЭСФ основанием для отнесения в зачет НДС получателем товаров, работ, услуг является счет-фактура, выписанный в электронном виде.